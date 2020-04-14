По всему Минску «скорые» продолжают забирать людей 9 14.04.2020, 10:33

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Новые данные по эпидемии COVID-19 в столице.

По всему Минску «скорые» продолжают забирать людей. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщают жители столицы Беларуси.

Проспект Газеты «Звязда», 32/1. «Забрали двух студенток Белорусского государственного медицинского университета", которые снимали квартиру на 9 этаже. Забирали врачи без "кокона", но в противочумных костюмах. Потом весь подъезд мыли хлоркой», - пишет читатель канала.

Бульвар Шевченко, 9. Магазин «Виталюр». «Еще 3 или 4 апреля с высокой температурой забрали повара. Начальство сети «Виталюр» затребовало список людей, которые работали в тот день. Директору магазина сказали сократить список наполовину. Теперь с температурой на больничный пошли два контролера торгового зала», - пишет сотрудник магазина.

Проспект Дзержинского, 18. «В головном офисе «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского у сотрудника выявили короновирус. Помещение обработали, коллег по помещению отправили на самоизоляцию. По Минску еще у двоих сотрудников предположительно выявлен короновирус», - сообщает сотрудник банка.

Читатели канала сообщали о том, что «скорые» забирали людей на улицах Бачило, Жудро, Воронянского и Нестерова.

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