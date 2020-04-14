Конец имперских понтов 9 Геннадий Гудков

14.04.2020, 10:36

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Геннадий Гудков

В критической ситуации у России нет никакого «лидера нации».

Два события — пандемия коронавируса и краткосрочная победоносная торговая война ОПЕК против России привели к полному развенчанию образа Путина как «великого стратега» и политика, влияющего на ход мировых процессов. Неожиданно для себя многие миллионы граждан России вдруг увидели и поняли, что в критической ситуации у страны нет никакого «лидера нации», умного, волевого и мудрого руководителя, готового и способного спасти страну и людей в тяжелой ситуации. Это горький, но необходимый вывод приходится сегодня делать тем россиянам, которые еще совсем недавно мирились или даже втайне гордились Россией — энергетической «супердержавой», способной, в случае необходимости, обратить пол-планеты в «радиоактивный пепел». Но все это «величие» оказалось мифом и вмиг исчезло, как утренний туман!

Сейчас уже неважно, кто и как спровоцировал нефтяной кризис. Важно другое: за месяц(!) группа стран «третьего мира» поставила руководство России в унизительное положение, практически на колени, грозя полностью обрушить экономику державы без всякой войны и локальных вооружённых конфликтов. Президент РФ, некогда считавший себя чуть ли не первым парнем в мире, был вынужден заискивающе обхаживать президента Дональда Трампа и арабских принцев, чтобы заключить с ними соглашение по нефти, которое уже в компаниях, добывающих «черное золото», назвали вторым «Брестским миром». Обратите внимание: одновременно с подписанием кабального соглашения с ОПЕК+ закончились путинские геополитические понты в Венесуэле (оттуда спешно сбежала «Роснефть» и др.) и в Сирии. Именно там у российского руководства были серьезные противоречия с США и Саудовской Аравией.

Грустно сознавать, что «борьбе с Путиным» за нефтяные рынки и цены США вообще не пошевелили и пальцем; наоборот, Трамп по необъяснимой причине даже подыграл Путину, хотя именно США и их союзники(ЕС, Британия, Япония, Ю. Корея и др.) больше всех выигравали от дешевой нефти. Страны ОПЕК (а по сути, всего несколько союзников саудитов) четко показали Путину его истинное место в мире. Сразу стало понятно, что все «достижения Путина» оказались лишь счастливым стечением обстоятельств на мировых рынках. И всё! За более чем 20 лет его правления в РФ и ее экономике не создано ничего серьезного! Вот почему Россия, превращенная Путиным в «страну-бензоколонку», капитулировала в экономической войне с принцами в течение одного месяца! Это первый горький вывод: никакого «вставания с колен», возвращения России к потенциалу «сверхдержавности» за десятилетия президентства Путина не произошло. Россия окончательно превратилась в отстающий от прогресса сырьевой придаток мира со всеми вытекающими последствиями.

С ситуацией пандемии в России все оказалась еще хуже. Она как консервный нож вскрыла все дефекты путинского политического режима, созданной им «вертикали власти», а если точнее — коррупционного управления страной номенклатурной бюрократией, большей частью силовой, во главе с самым главным бюрократом — Владимиром Путиным. Патологическое вранье руководства страны по любому поводу и без, полумеры вместо очевидных шагов, боязнь персональной ответственности за принятые решения, отвратительное качество госаппарата и его неспособность к мобилизационному сценарию, нескончаемая коррупция и коммерческий протекционизм даже в ситуации, критической для жизни и здоровья нации — вот что увидели россияне в период «самоизоляции» и, по сути, «самовыживания».

А главное — на месте «крутого президента» люди вдруг увидели растерянного, нерешительного, слабого человека, неспособного принять действенный план спасения страны, вдохновить нацию на общую борьбу с «чумой ХХI века». Россияне скорее почувствовали, чем даже поняли, что Путин бросил их в решительный час, отделавшись общими словами, пустыми обещаниями и невнятными мерами. Президент «самоизолировался от народа в бункере» (это распространенный мем во всех соцсетях), тесно прижав к себе золото-валютную кубышку страны, накопленную как раз для преодоления кризисов. Президент не возглавил штаб по спасению людей и экономики.

Он полностью переложил свою личную ответственность в борьбе с эпидемией на назначенных им региональных лидеров, «забыв» при этом оказать им соответствующую финансовую поддержку! Даже его обращения к нации обросли нездоровой конспирологией (например, на разное время на часах президента и время его обращения люди обратили внимания больше, чем на саму речь!), а содержание обращений стало предметом острой критики политиков, экономистов, финансистов и представителей деловых кругов. Все социальные сети заполонили миллионы карикатур, мемов, злых шуток, жёстких и весьма нелицеприятных высказываний в адрес президента РФ. Рискну сказать, что для миллионов своих сторонников Путин за это короткое время потерял свою «сакральность». Все вдруг увидели или интуитивно почувствовали, что наверху политического Олимпа России — не лидер, « не орел», а обычный немолодой человек, плохо чувствующий и понимающий страну и народ.

Такое рано или поздно должно было произойти с Путиным, который вместо созидательной работы и развития России на долгие годы оседлал волну «нефтяного везения», а также использовал для укрепления своей власти традиционный менталитет нашего веками затюканного народа слепо идти за вожаком. Но везение и фарт закончились. Вероятно, навсегда. Коронавирус уйдет, но мир никогда больше не будет прежним. Никогда больше не будет и прежнего Путина — вот что должны осознать люди. Как «внизу» так и «вверху». Так что всерьез рассчитывать на успешное путинское правление до 2036 не просто глупо, но и очень опасно. Как для страны, народа, так и для всех кремлевских небожителей и их приспешников. Просто потому, что в России полыхнет гораздо раньше!

Если у кремлевских царедворцах еще осталось хоть немного здравого смысла и политической адекватности, им давно пора прорабатывать сценарий пока еще возможной мирной и цивилизованной смены власти. Путин может и должен уйти в 2024. И заявить об этом уже сегодня. До этого надо честно избрать новый, отвечающий реальным политическим предпочтениям россиян Парламент (Госдуму), вместе с ним сформировать коалиционное Правительство и обеспечить демократические и конкурентные выборы нового президента РФ в 2024. Это — наш единственный мирный выход из сложившейся ситуации. Все остальное неизбежно приведет страну к катастрофе. Смена власти необходима ради блага России, ее народа и самих властьпредержащих. И делать это надо уже сегодня, пока не грянула буря!

Геннадий Гудков, «Фейсбук»