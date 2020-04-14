Равков признал, что среди силовиков есть заболевшие COVID-19 33 14.04.2020, 10:57

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Но парад к 9 мая отменять не будут.

Заболевшие среди силовиков есть, признал государственный секретарь Совета безопасности Андреяй Равков, передает БелТА.

«Мы люди военные, парад никто не отменял. Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада. Это решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будут складываться ближе к параду», - цитирует агентство госсекретаря Совбеза.

Напомним, несмотря на заявление ВОЗ о том, что в Беларуси нужно отменить все массовые мероприятия, в Минске полным ходом идет подготовка к параду на 9 мая.