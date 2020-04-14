Президент Израиля продлил срок для формирования правительства на 48 часов 14.04.2020, 11:04

Реувен Ривлин

Спикер Кнессета и Нетаньяху близки к соглашению по кабинету министров.

Президент Израиля Реувен Ривлин продлил до вечера 15 апреля срок для формирования правительства, предоставленный лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу. В канцелярии президента отметили, что Ганц и и.о. премьер-министра Биньямин Нетаньяху "близки к заключению соглашения". Ранее Ривлин заявлял, что продления срока, истекавшего вечером 13 апреля, не будет, сообщает dw.com.

В начале марта в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы. Это третьи выборы в Кнессет в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте в 61 место.

16 марта формирование правительство было поручено Ганцу, который позднее вступил в должность спикера Кнессета. На выполнение этой задачи у него было 4 недели. После провала переговоров о формировании коалиции с "Ликудом" Ганц подал заявление на продление срока на 2 недели.