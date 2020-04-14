У минчанина подтвердился COVID-19, но его отправили домой 4 14.04.2020, 11:09

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Инфицированных коронавирусом уже почти неделю могут не госпитализировать?

Минчанин Владислав вернулся из США 12 марта. На пятнадцатый день, 27-го числа, у него поднялась температура. Обратился в поликлинику — отправили на скорой в 4-ю больницу, взяли анализ на коронавирус и провели рентген. Заподозрили пневмонию, положили в больницу. Через неделю отпустили: результат оказался отрицательным. Но у соседей по палате — положительный. Спустя время Владислав сдал анализ еще раз — выявили COVID-19 и отпустили домой, пишет onliner.by.

27 марта Владислава положили на карантин в кардиологическое отделение 4-й больницы — там он пролежал порядка недели, получил отрицательный результат теста. Говорит, уже тогда отделение было забито пациентами. 2 апреля парня отпустили под расписку, документа об ответственности тогда еще не было.

— В поликлинике по месту жительства мне назначили повторный мазок на 8 апреля. От соседа по палате я узнал, что весь наш блок (две палаты по два человека) — положительные, кроме меня. То есть я стал контактом первого уровня, — рассказывает минчанин.

8 апреля он сдал анализ и стал ждать. Вызывал врача на дом, потому что больничный был продлен только на два дня. 10 апреля доктор отправила Владислава на скорой в кожно-венерологический диспансер: у него несколько дней держалась температура 37,2. В «кожвене» парень снова написал отказ от госпитализации и подписал документы о самоизоляции.

— Там у меня взяли очередной мазок. На следующий день позвонили и сказали, что тест на COVID-19 положительный. Спросили о самочувствии — оно было нормальным, только периодически скакала температура. Сказали вызвать врача на дом и сообщили, что дальнейшее мое сопровождение/лечение будет идти через поликлинику. Как я понял со слов пришедшего врача, постановление о том, что зараженные могут находиться дома, уже есть, — говорит Владислав.

В тот день он снова подписывал документы о самоизоляции. Повторный тест минчанину будут проводить на 13-й день после положительного (от 8 апреля). Больничный продлили до 17 апреля.

— Результата анализа за 10-е число я не знаю. Пытался сегодня выяснить в «кожвене», но там ответили, что все нужные данные находятся в моей поликлинике и в центре эпидемиологии, — рассказывает минчанин. — Ситуация странная. Особенно то, что результат девушки, которая со мной живет, до сих пор нигде не могут найти. Мы лежали в одной больнице, у нее тоже брали мазок 8 апреля, а сейчас скачет температура. Поэтому вариант разъезжаться не рассматривали. И врач, который приходил ко мне 11 апреля, дал ей на подпись такую же бумагу о самоизоляции, то есть она должна находиться по этому адресу. И мне непонятно, как все-таки будут проходить лечение и контроль: будут ли делать анализы крови, рентген, КТ и др.

Насчет контроля, говорит парень, вчера в его домофон позвонили из Центрального РУВД — проверяли, дома ли Владислав.

— По прилете 12 марта у меня брали анализ, тест показал отрицательный результат на коронавирус. Второй, за 27 марта, тоже не выявил COVID-19. То есть заразиться я мог только в больнице. Мои соседи кашляли, но я верил, что не заразился, — говорит парень.

Официально

9 апреля стало известно, что контактов первого уровня больных с COVID-19 госпитализировать больше не будут. Это касается людей, у которых нет симптомов. Такой документ выпустил Минздрав. 12 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан отметила, что контактам первого уровня, у которых выявлен коронавирус, могут разрешить оставаться дома: «Мы такие варианты прорабатываем. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому».

Пока такого документа нет ни на сайте Минздрава, ни в реестре Национального правового портала.

Но постановление Совмина от 8 апреля уже все предусмотрело. Оказывается, самоизоляции подлежат имеющие инфекцию COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Получается, что инфицированных уже почти неделю могут не госпитализировать? При этом самоизолированные обязаны в случае ухудшения состояния здоровья (при повышении температуры до 37 и выше, кашле и одышке) обратиться в скорую или отправить сообщение на телефон 103, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.