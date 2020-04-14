Минздрав насчитал в Беларуси 3281 случай коронавируса 13 14.04.2020, 11:33

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В стране до сих пор не введены меры карантинного характера.

В Беларуси по официальным данным выявлен 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

«По состоянию на 14 апреля зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции.

Из них госпитализированы 2444 человека.

57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.