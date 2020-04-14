ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса 1 14.04.2020, 11:34

2,750

Данные о якобы меньшей смертности в странах, где делают эту прививку, названы предвзятыми.

Всемирная организация здравоохранения на официальном сайте заявила, что «в отсутствие доказательств не рекомендует применять вакцину БЦЖ для профилактики COVID-19».

Напомним: недавно американские эпидемиологи связали различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ, которая предназначена для борьбы с туберкулезом.

На сайте ВОЗ говорится: «нет никаких доказательств того, что вакцина БЦЖ защищает людей от заражения COVID-19. Сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу. ВОЗ проведет оценку их результатов, когда они станут доступны. В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует применять вакцину БЦЖ для профилактики COVID-19».

РБК со ссылкой на ВОЗ добавляет: данные научных препринтов, в которых говорится о меньшей заболеваемости COVID-19 в странах, где проводится младенческая вакцинация БЦЖ, представители ВОЗ называют предвзятыми. Клинические испытания этой вакцины на людях и животных показали ее неспецифическое воздействие на иммунную систему, в том числе негативное. Кроме того, если население начнет использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведет к росту заболеваемости и смертности от туберкулеза.