Археологи обнаружили неизвестную часть храма Рамзеса II 1 14.04.2020, 11:44

Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Он находится в Абидосе.

Новое исследование храма Рамзеса II, расположенного в древнеегипетском Абидосе, привело к обнаружению неизвестных частей сооружения. Археологи из США и Египта, которые изучили храм, нашли складские помещения, а также ритуальные дары, которые были погребены в основании сооружения перед его возведением, сообщили представители египетского Министерства по делам древностей, пишет lenta.ua.

"В основании храма обнаружились дары — в частности, остатки пищи, небольшие копии инструментов для строительства, посуда из глины, таблички с тронным именем фараона Рамзеса II, кварцитовые точильные камни, и так далее. Самая важная находка — таблички с именем фараона. Они указывают на то, что храм был построен при правлении Рамзеса II, а не его отца, Сети I, как считали некоторые", — рассказал Мустафа Вазири, генсек Высшего совета Египта по делам древностей.

Кроме погребенных даров, археологи из Нью-Йоркского университета ISAW, группу которых возглавил Самех Искандер, обнаружили остатки стен десятка крупных помещений складского назначения, которые были частью храма. В складах, как предположили ученые, хранились запасы пищи, а также разные хозяйственные товары.

Новые находки, как отметили археологи, в значительной степени меняют научные представления о том, как выглядел храм Рамзеса II во времена Нового царства.