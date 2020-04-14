EPAM просит часть сотрудников как можно скорее взять оплачиваемый отпуск 3 14.04.2020, 11:50

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Это касается тех, у кого нет сейчас полной загрузки на проектах.

Сотрудникам EPAM вновь пришло письмо от Ларри Соломона, SVP и Chief People Officer. На этот раз он просит всех, у кого нет полной загрузки на проекте, взять большую часть своего оплачиваемого отпуска. Чтобы «максимизировать производительность позже, когда компания вернется к нормальным бизнес-процессам».

Издание dev.by получил письмо через наш инсайд-бот, факт рассылки подтвердили несколько сотрудников.

Перевод письма без сокращений:

«Уже более трех месяцев мир охвачен пандемией, вызванной COVID-19. Мы делимся с вами новостями о том, какие действия предпринимаем для защиты сотрудников, клиентов, бизнеса, и о том, как поддерживаем наши сообщества. Я хочу еще раз подчеркнуть необходимость соблюдать социальную дистанцию и принимать надлежащие меры в области здравоохранения и гигиену, о чем мы говорили в предыдущих сообщениях. Для получения более подробной информации смотрите ресурсы компании, посвященные этим мерам.

В четверг на прошлой неделе мы публично заявили, что кризис, вызванный пандемией, уже оказывает видимое влияние на наш бизнес. В результате мы отказались от целевых финансовых показателей на 2020 год, которые озвучили всего два месяца назад.

В пятницу на прошлой неделе мы провели собрание для руководства компании и определили наши приоритеты в это непростое время. Наметили те вещи, которые EPAM необходимо предпринять для реагирования на быстро меняющиеся и непредсказуемые рыночные условия. Один из наших приоритетов — защитить наших специалистов и сохранить рабочие места для как можно большего числа сотрудников.

Как вы знаете, мы уже предприняли некоторые шаги для более эффективного управления нашим бизнесом, включая приостановку повышения заработной платы для всей организации. Мы убеждены в необходимости дальнейших действий.

Мы не планируем применять единый подход ко всем, как уже сделали некоторые наши конкуренты. Наши действия будут более сбалансированными и продуманными, также они будут варьироваться в зависимости от географии, подразделения и уровня вовлеченности в оплачиваемые проекты.

Чтобы лучше подготовиться к ближайшему будущему, мы рассчитываем на ваше сотрудничество и командную работу.

В частности, если вы не в полной мере вовлечены в оплачиваемый проект или критически важные для компании внутренние процессы, пожалуйста, как можно скорее возьмите как можно большую часть имеющегося у вас оплачиваемого отпуска, начиная с сегодняшнего дня, на несколько недель, чтобы максимизировать нашу производительность чуть позже в этом году, когда мы, надеюсь, вернемся к нормальной работе.

Пожалуйста, будьте инициативными, обращайтесь к своему менеджеру/супервайзеру и/или руководителю отдела по работе с персоналом, чтобы согласовать ваши рабочие и выходные дни, начиная с этой недели.

На данный момент нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы стать более экономной и быстрой компанией, чтобы мы были лучше подготовлены к тем возможностям, которые обязательно появятся. И, опять же, нам действительно нужна ваша помощь и сотрудничество, чтобы это стало возможным».

В первом письме Ларри Соломона сообщалось о том, что компания приняла решение отложить пересмотр зарплат с 1 апреля на неопределенный срок.