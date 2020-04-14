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Фотофакт: Как Лукашенко продолжает заражать армию коронавирусом

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  • 14.04.2020, 11:56
  • 1,672
Фотофакт: Как Лукашенко продолжает заражать армию коронавирусом
Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Репетиции парада 9 мая проходят в плотном строю.

В Минске прошла тренировка сводной роты почетного караула. Так военные готовятся к параду, который планируют провести 9 мая, в День Победы, сообщает tut.by.

В понедельник вечером военные тренировались у стелы «Минск — город-герой» примерно с девяти вечера, около двух часов.

Напомним, несмотря на заявление ВОЗ о том, что в Беларуси нужно отменить все массовые мероприятия, в Минске полным ходом идет подготовка к параду на 9 мая.


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