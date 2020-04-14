В Швеции смертность от коронавируса составила 8,4% 1 14.04.2020, 12:19

Фото: Zuma / ТАСС

Всего в стране с начала эпидемии заразилось почти 11 тысяч человек.

В Швеции с начала эпидемии коронавирусом заразились 10 948 человек. При этом умерло 919 человек, что составляет 8,4 % от числа заболевших.

Это следует из данных, опубликованных на сайте index.minfin.com.ua, и подтверждается данными на авторитетном международном ресурсе worldometers.info.

Белорусские власти любят приводить в пример Швецию, которая не вводила таких жестких карантинных мер, как другие европейские страны, но ситуация в Беларуси с коронавирусом обстоит намного хуже.