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Песчаная буря под Мостами попала на видео

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  • 14.04.2020, 12:16
Песчаная буря под Мостами попала на видео

По словам мужчины, видимость была примерно пару метров.

Небывалая песчаная буря наблюдалась на дороге возле мостов на Гродненщине. Очевидцем необычного для Беларуси явления стал гродненец Александр, сообщает портал "АвтоГродно".

По словам мужчины, видимость была примерно пару метров. Водителю пришлось замедлить движение почти до полной остановки.

"Столб пыли поднялся с полей и накрыл дорогу. Не каждый раз такой туман бывает", — описывает свои впечатления Александр.

По мнению мужчины, этого можно было бы избежать, если бы вокруг дороги были зеленые насаждения.


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