Жительница Каменца: У нас тут долина смерти, врачи плачут молча 41 14.04.2020, 12:27

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иллюстрационное фото Reuters

Город брошен на произвол перед эпидемией COVID-19.

Санаторий «Белая вежа», расположенный в нескольких километрах от Каменца, стал очагом распространения коронавируса.

Сейчас он закрыт на карантин. О ситуации в санатории СМИ писали несколько раз на протяжении последней недели. Сегодня телеграм-канал «Баста!» опубликовал большое интервью с Ольгой из Каменца, которая отдыхала в «Белой веже».

- Ольга, расскажите, как вы узнали, что в санатории обнаружен коронавирус?

- Санаторий «Белая Вежа», это Каменецкий район, от Каменца буквально несколько километров. Санаторий больше ориентирован на граждан России. Когда границы перекрыли, начали больше приглашать из Беларуси. Директор прекрасно знал, что едут и из Витебской области тоже, где к тому времени уже были очаги. Брестская область на тот момент, когда был наш заезд, еще считалась чистой. Поговаривали люди между собой, что в Бресте уже есть случаи, но как-то тихо было.

31 марта приехала женщина из Витебской области. 6 апреля ей стало плохо, ее привезли в Каменецкую инфекционную больницу. Там она не была в отдельном боксе, перемещалась по отделению.

Ей взяли мазок, через сутки пришел результат. Коронавирус подтвердили, ее перевезли в Брестскую областную больницу. С 31 марта по 6 апреля, контактов первого уровня именно в санатории вышло около сорока человек, в основном, работников. Всех закрыли в номерах. Ну как закрыли? За то, что они питались и проживали в номерах по два человека, они обязаны были работать, то есть передвигаться по санаторию, домой их не отпустили.

Потихоньку отдыхающие стали разъезжаться, но некоторых забирали в Брестскую областную больницу - в этих капсулах, все как положено. Тесты ненадежные. Второй раз не берут. Спрашивала у горничной в «Белой веже», брали ли у нее повторно тесты? Она говорит, что нет, тесты пришли отрицательные, потом через пару дней люди пропадать начали ночью из их окружения. Из сорока осталось двадцать девять.

- Куда увозили людей?

- В Брест. Кроме этих сорока человек, еще в санатории работает достаточно большое количество людей, которые живут в Каменце и ездят каждый день на работу, общаются с другими людьми. Такого, чтобы их закрыли и общение прекратили – этого не было.

Санитарке, которая была в инфекционном отделении Каменецкой центральной райбольницы, позвонили после того, как был подтвержден коронавирус у этой женщины из Витебской области, взяли анализ. Но она живет в Каменецком районе, до сих пор находится на смене, ее никто не изолировал, ездит на общественном транспорте. В приемном покое, где принимали эту женщину, тоже до сих пор все на работе.

- Насколько хорошо врачи обеспечены защитными средствами?

- У врачей нет ничего. Недавно дали два противочумных комбинезона, но их только два, больше нет. Расчистили терапевтическое отделение для больных, там уже девять человек.

Смены принимают, возвращаются домой, потом возвращаются, заступают. Сказали, что так будет до тех пор, пока не придет сверху постановление, что все должны оставаться здесь.

- А как ведут себя жители Каменца?

- Город сейчас – это как «долина смерти». Здесь люди ходят каждый божий день, каждый четверг у нас рынок, куда приезжают из всей Беларуси торговцы, у нас на рынке «движуха», никаких масок. Лишь некоторые люди ходят там в перчатках или в масках, а остальные смеются над ними, улыбаются, никто никому ничего не говорит. Врачи плачут молча, слезы катятся градом, защитить их нечем и некому.

Если бы люди знали, что творится, как это страшно, может быть они не ходили бы по улицам. У нас врачей в Каменце — раз, два и обчелся, если они слягут, нас тут просто закопают, нас тут и хоронить некому… Два с половиной доктора, и то один справки может подписать, второй рецепт выписать. Все нормальные доктора у нас не задерживаются, уезжают в Брест, куда угодно. Поэтому, да, долина смерти и вот такое вот безразличие, разгильдяйство…

Я в зоне риска, мой муж в зоне риска, у меня один ребенок с астмой, второму 27 лет, рассчитываю на то что он справится. Он приехал вчера из Бреста, его отправили в отпуск. Сказали сидеть дома, но он приехал сюда, живет отдельно. Я сказала: «Сынок, ближайший месяц ты нас не увидишь никак. Я каждый день ему звоню, спрашиваю, есть ли температура».

У нас в Каменце каждый друг другу кум, брат и сват. Понимаете, в чем дело? Человек пойдет к сестре, брату, к соседу, поболтает с ним минут 10 и будет искренне думать, что это же не контакт, это же не считается, что они встречались. Через забор три кумушки соберутся, стоят, «лясы точат». Хотя бы отойдите на два метра, люди, милые! Нет, они ходят, на шашлыки собираются, у соседей сидят толпой, веселятся. Вы что, одурели, люди? Вас уже четверо, а вдруг кто из вас заразный? Потом эти четверо разошлись и еще разнесли. Вам что, мало? В Минске еще можно подумать, что большой город, хоть что-то тебе сделают. А тут что?

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