Белорусы выводят деньги из рублевых вкладов 15 14.04.2020, 12:27

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Спрос на иностранную валюту вырос на 15%.

Срочные депозиты физических лиц в национальной валюте в марте уменьшились впервые за последние 18 месяцев, свидетельствуют данные Нацбанка, пишет БелаПАН.

На 1 апреля объем срочных рублевых вкладов населения составил 5 млрд 103,2 млн рублей, сократившись за месяц на 191,7 млн рублей, или на 3,6%. Предыдущий раз они уменьшались в сентябре 2018 года.

Также в марте существенно снизились переводные рублевые депозиты (средства на карточках) населения — с 3 млрд 105,5 до 2 млрд 647,6 млн рублей, или на 14,7%.

Валютные депозиты физических лиц в марте также уменьшились — на 140,3 млн долларов, или на 2,3%, до 6 млрд 32,1 млн долларов.

В марте на фоне роста курса доллара на 15% спрос населения на иностранную валюту значительно вырос. В марте покупка инвалюты физлицами составила 1,02 млрд долларов, продажа — 742,5 млн, спрос превысил предложение на 279,4 млн долларов.

В феврале спрос на иностранную валюту (на наличном и безналичном рынке) превысил предложение на 128 млн долларов. В январе физлица купили иностранной валюты больше, чем продали, на 44,8 млн долларов. Таким образом, в марте чистая покупка иностранной валюты физлицами по сравнению с февралем выросла почти в 2,2 раза, по сравнению с январем — в 6,2 раза.

По мнению экспертов, рост спроса на иностранную валюту в марте связан с усилением девальвационных ожиданий.

«Внешний шок, вызванный "коронакризисом", привел к росту курсов иностранных валют и к усилению в марте девальвационных ожиданий. Судя по статистике, они в марте резко увеличились», — прокомментировал ситуацию собеседник в банковских кругах.

При этом он отметил, что пока нет четкого сценария, как ситуация в финансовом секторе будет развиваться дальше, поскольку неизвестны сроки окончания пандемии коронавируса, которая привела к усилению волатильности на валютном рынке.