Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет 29 Валерий Карбалевич

14.04.2020, 12:54

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Валерий Карбалевич

Однако здесь игра не на деньги.

После первых шокирующих заявлений Лукашенко, что мировая пандемия — это психоз (мол, где вы видите, чтобы в ледовом дворце вирус летал; а если что-то и летает, то лечить надо народными средствами), на некоторое время его риторика немного изменилась.

Он колебался, пытался объяснять отказ от введения карантина какими-то рациональными аргументами. Мол, от остановки экономики беды будет больше, от голода умрем.

Обратите внимание, Лукашенко по возможности всячески дистанцируется от темы борьбы с пандемией. Он не стал издавать декрет или указ, который бы ограничивал массовые мероприятия, а перепоручил это правительству.

Лукашенко не встретился с миссией Всемирной организации здоровья — главной в этой сфере на сегодня международной организации в мире. Хотя регулярно встречается, например, с руководителями различных международных спортивных федераций.

На всякий случай, чтобы не заподозрили, что он всерьез относится к COVID-19.

Но в понедельник, 13 апреля, все колебания и сомнения были отброшены. Он вышел с открытым забралом против "мировой глупости, психоза, инфодемии под названием коронавирус". Один против всех. И пусть весь мир помолчит. Жребий брошен, Рубикон перейден.

Возможно, к такому решительному шагу его подтолкнула воскресная передача "Главный эфир" по БТ-1, в которой с помощью ряда международных авторитетов зрителей убеждали, что пандемия — это информационная утка.

Наверное, есть закономерность, что через четверть века абсолютизма правитель начинает верить в пропагандистские муляжи и фейки, которые создаются по его же поручению.

Что же сказал Лукашенко на совещании в понедельник? Сначала дважды всю проблему с коронавирусом свел к психозу. Потом попытался "утопить" эту болезнь среди других. Мол, почему мы меньше обращаем внимание на больных онкологией, диабетом и др.?

И пришел к очень важному, почти сенсационному выводу. Оказывается, с болезнями в стране есть положительные тенденции. (Это в условиях, когда вся система здравоохранения стоит на ушах, машины "скорой помощи" не справляются, больницы работают с перегрузкой).

Хотя, по словам Лукашенко, количество больных пневмонией и увеличивается, но "в Витебской области прирост количества новых пневмоний существенно сократился". Как выйти из этих противоречий, взаимоисключающих тезисов, никто не знает. Но в первый ли раз? Главный посыл понятен: какой там коронавирус, обычная пневмония. Это не игра слов, а игра смыслов.

Затем Лукашенко доказывает, что в стране нет "катастрофы" и "лавинообразного нарастания болезней". Хотя, если брать цифры роста инфицированных коронавирусом в процентах с начала апреля, то Беларусь — среди мировых лидеров. Рост в 19 раз. Если это не лавина, то что тогда лавинообразное нарастание?

Ну, а потом Лукашенко решительно выступил против чрезмерного, как он считает, предостережения от коронавируса. И призвал людей меньше бояться: "Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками".

Вопреки рекомендациям об изоляции Лукашенко заявляет: "И не надо их загонять в квартиры, запирать их там", "человек своей жизнью распоряжается сам".

Также Лукашенко, вопреки всем принятым в мире медицинским протоколам, призвал врачей, чтобы те не направляли на длительное лечение в домашних условиях только исходя из какой-то перестраховки.

"Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, на самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически человек, который выздоравливается или здоров. Пишите столько, сколько нужно", — приказал он. Похоже, Лукашенко лучше знает, сколько времени длится инкубационный период вируса.

Насчет празднования Пасхи Лукашенко фактически признал, что предостерег предостерег руководство БПЦ от призывов не ходить в церковь:

"Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое твердое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, включая православную церковь. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви"

То есть де-факто Лукашенко запрещает устраивать карантин, даже если бы церковные иерархи попытались это сделать.

Пламенный привет миссии Всемирной организации здоровоохранения, которая только на прошлой неделе призвала власти Беларуси запретить массовые мероприятия.

И теперь кто-то сомневается, что в стране будет и парад, и футбольный чемпионат, и Всебелорусское народное собрание, и президентские выборы?

Наконец, самые главные выводы.

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были».

Напомню, что на 13 апреля, по информации Минздрава, в Беларуси 29 человек умерли из COVID-19. В общем, у Лукашенко странная логика. Как известно, все люди умирают от того, что останавливается сердце. Можно ли на этом основании делать вывод, что они уходят в лучший мир от сердечных заболеваний?

А дальше что ни заявление, то шедевр.

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть".

Логика понятна: если коронавируса нет, если это психоз, то как от него можно умереть?

Самый выдающийся перл Лукашенко оставил напоследок. "Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей", — заявил он.

"Эврика", — должно закричать осчастливленное человечество.

И теперь Нобелевский комитет по премиям в области медицины может отдохнуть. Конкурентов больше нет.

Правда, не очень понятно, кому давать премию. Ведь еще не было прецедентов, чтобы ее вручали главе государства за мудрое руководство медиками. Но тут особый случай.

Правда, снова отметим маленькую неувязку. Если пандемия — это психоз, то против какой болезни изобретено лекарство? Это лекарство от коронавируса или от психоза?

Но не следует искать логику там, где ее нет.

Таким образом, Лукашенко возглавил мировой крестовый поход. Правда, не очень понятно, против чего или кого. Неужели наконец появился Спаситель и Избавитель человечества от коронавируса? Или всего лишь от коронавирусного психоза?

В конце концов, какая разница? Спаситель от вселенского зла и мерзости.

На самом же деле он напоминает игрока, который на ипподроме ставит на самого слабого коня. Однако здесь игра не на деньги. А на здоровье и жизни целого народа.

Валерий Карбалевич, "Радыё Свабода"