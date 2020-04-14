В Испании разработали «Ноев ковчег» для помощи населению 1 14.04.2020, 13:00

2,635

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Как выглядит оригинальная программа от испанских властей?

В борьбе с коронавирусом власти Испании разработали оригинальную программу самоизоляции. Гражданам, которые с большой вероятностью могут заразиться SARS-CoV-2 и стать его переносчиками, но по каким-то причинам не могут самоизолироваться дома, предлагается заселиться в специально подготовленные для этих целей гостиницы, общежития и базы отдыха. Проживание для таких постояльцев бесплатно, оплатить придется лишь частично питание. Эта программа министерства здравоохранения Испании получила название "Ноев ковчег".

Программа испанского Минздрава - добровольная. Воспользоваться ей могут, прежде всего, медработники, которые в силу своей профессии постоянно находятся в контакте с заболевшими COVID-19 и могут заразиться сами или заразить своих близких, пишет dw.com.

К услугам "Ноева ковчега" могут прибегнуть и бессимптомные носители SARS-CoV-2, у которых при тестировании обнаружен вирус. Хотя явных признаков заболевания у таких людей нет, они опасны для окружающих. Могут рассчитывать на заселение в "ковчег" и люди, которые предположительно могли заразиться, но пока не получили результаты тестирования.

Как сообщили DW в пресс-службе Минздрава, программа еще находится "в начальной фазе". В каких-то регионах она уже работает, в других пока лишь готовят список гостиниц для размещения пациентов, а где-то от нее совсем отказываются. Отказались от "ковчегов" на Канарах, так как там мало заболевших и всех желающих изолироваться можно разместить в пустующих отделениях клиник.

Одной из причиной промедления в ряде регионов являются проблемы с финансированием проекта. Тем не менее, в автономных сообществах Арагон и Валенсия все готово для реализации "Ноева ковчега". Программа уже внедряется в Наварре и на Балеарских островах, а также в испанской столице. В Мадриде, где, по оценкам Минздрава, "сложилась особо сложная эпидемиологическая обстановка", под "ковчеги" уже отвели 21 гостиницу. В них пока расселили 1600 человек.

Жизнь в отеле из-за пандемии

С одним из них DW связалась по телефону. 38-летний Антонио уже две недели живет в превращенном в "ковчег" отеле-общежитии для аспирантов Мадридского университета, расположенном в столичном пригороде Посуэло. Он работает санитаром в одной из мадридских клиник, в его обязанности входит прием доставляемых на "скорой помощи" больных. "Когда началась эпидемия, у нас не было средств защиты - ни перчаток, ни масок, ни тем более костюмов. И я больше всего боялся не за себя, а за жену и детей - 6-летнюю Карлоту и 4-летнего Паблито, - рассказывает санитар. - Прихожу домой вечером - дети, как обычно, бросаются ко мне. Жена пытается их удержать, а я запираюсь в спальне. Дети ничего не понимают, плачут. Карлота кричит, что папа ее разлюбил. Паблито спрашивает, почему папа не целует его на ночь".

Когда Антонио предложили перебраться в гостиницу на самоизоляцию, он, по собственному признанию, "не раздумывал ни минуты". "Жена собрала вещи, и я оказался здесь - живу уже вторую неделю. Детям сказали, что папа уехал в командировку, мы теперь общаемся только по телефону. По установленным правилам я не могу приближаться к другим постояльцам отеля, ведь среди них могут быть зараженные вирусом. Да и я сам от него не застрахован ", - объясняет он.

Обслуживают постояльцев гостиничные работники в средствах защиты. Они проводят дезинфекцию, убирают комнаты, доставляют еду прямо в номер. "Первые дни места себе не находил в этом заточении, а теперь привыкаю: из "ковчега" - на работу, с работы - в "ковчег" и больше никуда. Сколько еще так продлится, не знаю", - резюмирует Антонио.

Помощь гостиничного бизнеса в борьбе с коронавирусом

Мадриду удалось довольно быстро подготовить "ковчеги", потому что руководитель столичного региона Исабель Диас Аюсо не дожидалась выделения финансирования от Минздрава, пишет газета El Mundo. По данным издания, Аюсо собрала у себя в кабинете лидеров мадридского гостиничного бизнеса и попросила их проявить солидарность: бесплатно предоставить места для желающих самоизолироваться.

Финансы мадридского правительства ограничены, поэтому местные спонсоры, как отмечает El Mundo, полностью оплачивают обслуживание и половину стоимости питания в "ковчегах". Антонио подтверждает, что ему придется доплатить только за питание - около 200 евро в месяц. Впрочем, в его случае эти расходы, возможно, возьмет на себя больница, в которой он работает. Ожидается, что "ковчегов" в Мадриде будет становиться все больше. По информации El Confidencial, их число может вырасти до 283, в которых смогут разместиться 11 000 человек.