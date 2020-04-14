Врач из Докщиц о COVID-19: Каждый день через прием проходит по сто человек 4 14.04.2020, 13:11

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Зараженных коронавирусом по стране в разы больше, чем говорит статистика.

Врач из Докшицкой центральной районной больницы на условиях анонимности ответил на вопросы телеграм-канала «Баста».

- Расскажите, пожалуйста, о ситуации с коронавирусом в Докшицком районе.

- Никто и не скрывает, что людей много лежит с пневмониями. У нас Докшицкой ЦРБ уже по данным моим и моих коллег, где-то порядка 150 человек. Может сейчас уже меньше, потому что кто-то выписался, а кто-то, к сожалению, умер.

По поводу количества уже подтвержденных случаев Covid-19, точных цифр у меня нет, но около 30 человек есть точно. Остальные ждут результатов тестов.

Здесь ничего не скроешь, все знают, кто в больницах лежит и с чем. Это же большая деревня... Людей полно, два отделения заполнены, три еще заполняется.

Не хватает врачей. Всех, кого можем, собираем, медработники переводятся, перепрофилируются другие отделения, работы делается много, людей реально много проходит. Знаю достоверно, что у некоторых врачей через прием проходит по сто человек в день, это очень много, это очень-очень много. И это только первая волна.

- Есть зараженные врачи?

- Пока из медработников тяжело пневмониями болеет только двое, но они в очень тяжелом состоянии. У нас у всех поголовно брали мазки на этой неделе, ждем результатов.

Медперсонал, попадающий под подозрение и имеющий симптомы, отправляют на домашний карантин, тех у кого семьи - в лагерь Березка.

Из Глубокого приезжала к нам вечером глубокская санстанция, они делали обработку поликлиники, заливали дезинфецирующими средствами все. Именно места скопления большого количества людей обрабатывали. Из Минска к нам волонтеры приезжали, они привозили нам средства защиты.

- Хватает ли средств защиты, оборудования?

- То, что журналисты написали, что здесь все есть – неправда, мягко говоря. Сегодня есть – завтра нет. Если бы это было многоразового использования, то можно было бы как-то работать, приспособились бы, продезинфицировали. Маски которые после 30 часов ультрафиолета просто разваливаются на лице – это то, что есть. Те же самые респираторы нужны, средства личной гигиены, иногда и просто питание. Ситуация с эпидемией только набирает обороты, ожидаемый период пика по оценкам работников должен приходится на конец апреля-начало мая, любая помощь надо.

- Что бы вы хотели сказать жителям Докшиц и района?

- Убедительная просьба избегать мест массового скопления людей. По возможности, изолироваться, так как меры карантина руководство района вводить не собирается, хоть рекомендации от врачей были. Количество положительных результатов по стране, по оценкам моих коллег из разных городов, в разы больше, чем говорит статистика.

Для многих из жителей района ситуация кажется шуточной и не такой серьезной, как является на самом деле. Да, на улицах города люди в масках и перчатках, нередко можно увидеть очереди в аптеки, тянущиеся на улицу, как например у аптеки, находящейся в здании Дома Быта по улице Ленинской, но это тоже не очень хорошо, ведь нужно меньше контактировать друг с другом, а получается наоборот.

Просто обратите на это все более пристальное внимание и сделайте выводы.

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