«Мама, это рок-н-ролл»: какие рок-группы слушали накануне эпохи свободы 14 14.04.2020, 13:24

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Музыкальные кумиры 1980-х.

13 апреля фанаты рок-музыки отметили Всемирный день рок-н-ролла — праздник, который формально не привязан ни к какому событию. В этот день можно, например, вспомнить советские рок-группы, которые практически оккупировали умы граждан СССР в 1980-е, пишет aif.ru.

«Аквариум»

Группа появилась еще в 1972-м, в 70-х успела записать несколько магнитоальбомов и немного нахулиганить на Тбилисском рок-фестивале «Весенние ритмы». Но 80-е выдались для «Аквариума» весьма ударными — они вошли в состав недавно созданного Ленинградского рок-клуба, выпустили «Синий альбом», «Треугольник», «Акустику» и «Электричество», «Табу» и другие пластинки с популярными песнями.

Во второй половине 80-х «Аквариум» выступил в телепередаче «Музыкальный ринг», потом музыканты (и их песни) приняли участие в фильме Сергея Соловьева «Асса» — в общем, «Аквариум» тогда прогремел на всю страну. Состав группы неоднократно менялся, и лишь одна величина в ней оставалась неизменной — это Борис Борисович Гребенщиков, основатель, автор песен и солист «Аквариума».

«Машина времени»

Еще одна группа родом из 70-х или даже из 60-х, поскольку официальная дата создания — 1969-й. В 80-е «Машина» ворвалась под руководством бессменного Андрея Макаревича с новым составом (он в основном сохранился до настоящего времени) и новыми песнями, среди которых был, например, «Поворот», звучавший тогда на каждом углу, несмотря на отсутствие официальных пластинок. В Тбилиси-80, кстати, группа была одним из победителей.

Правда, совсем от проблем это не избавило — в прессе «Машину» периодически громили довольно серьезно (статья «Рагу из синей птицы»), но уже в 1985-м они заняли почетное место на советской сцене. Ну, а дальше были новые — уже официальные — альбомы, перевыпуск старых хитов и многочисленные концерты, собиравшие толпы поклонников.

ДДТ

Группа Юрия Шевчука, у которой состав тоже был переменным, а путь к славе — непростым. Фактически ДДТ находилась в подполье всю первую половину десятилетия и только в 1986-м, после переезда Шевчука в Ленинград, смогла заявить о себе официально, выступив в ленинградском рок-клубе и записав альбом с хитом «Я получил эту роль».

ДДТ существует и поныне, выступает с концертами, записывает новые альбомы — правда, одной из самых известных композиций группы остается написанная в 1992-м «Что такое осень».

«Алиса»

Одна из самых известных групп 80-х; её солистом был Константин Кинчев. Уже первые выступления в 1984 году принесли успех — песни «Мы вместе!» и «Моё поколение» стали очень популярными среди молодежи, а фанаты начали копировать имидж музыкантов.

В 90-е у группы появился свой фан-клуб «Армия Алиса», и поклонники её творчества остаются с ней уже многие годы — несмотря на смену музыкальных стилей и политических и религиозных воззрений Кинчева.

«Браво»

Группа, стиль которой, пожалуй, ближе всего к изначальному рок-н-роллу. Она была создана Евгением Хавтаном, а известность получила, когда солисткой была Жанна Агузарова — яркий вокал и ритмичные песни очень нравились слушателям.

«Браво» участвовало в «Музыкальном ринге», песня «Чудесная страна» звучала в фильме «Асса». Правда, сотрудничество «Браво» и Агузаровой сильно не продлилось, и долгое время солистом был Валерий Сюткин, с которым группа получила второе дыхание.

«Кино»

Самая, пожалуй, легендарная группа 1980-х. Была создана в начале 80-х в Ленинграде, а её лидером, автором песен и солистом был Виктор Цой.

Группа быстро завоевала популярность — сначала в андеграунде, потом в составе ленинградского рок-клуба, а после фильмов «Асса» и «Игла» — и по всей стране, которая дружно подпевала Цою, требуя «Перемен». Виктор Цой погиб в 1990-м, когда «Кино» находилось на самой вершине.

«Наутилус Помпилиус»

Группа из Свердловска (Екатеринбург) промелькнула через российскую рок-музыку очень быстро, оставив тем не менее очень яркий след. Песни группы «Гудбай, Америка», «Казанова», «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Шар цвета хаки» и «Скованные одной цепью» звучали отовсюду и были невероятно популярными — едва ли не популярнее заслуженных «Аквариума» или «Машины времени».

Правда, уже в 1989-м группа распалась из-за внутренних разногласий; солист и автор песен Вячеслав Бутусов вместе с поэтом Ильей Кормильцевым пытались её возродить, но попытка оказалась не слишком удачной.