Вирусный президент 6 Антон Орех, «МБХ медиа»

14.04.2020, 13:39

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Антон Орех

А Путин развлекает байками про печенегов раз в неделю.

Путин сказал про печенегов. Друзья мои, будьте точны! Путин сказал не только про печенегов, он сказал еще и про половцев! Не все вспомнили про половцев. А кто-нибудь вспомнил, что еще сказал президент? И где он все это сказал? И кому?

На Пескова больше внимания обратили. Он сидел на заседании с антивирусным бейджиком. Была ли у пресс-секретаря еще и красная ниточка на запястье? Хуже точно не было бы. Как и от слов Путина про половцев и печенегов. Путин вообще удачно сказал, примирительно — мог же и фашистов вспомнить, и польского министра, и бандеровцев или хотя бы псов-рыцарей — тем более что юбилей Победы на носу.

Путинскую мысль доразвил пропагандист Клейменов, чей поток дурацкого сознания вырулил в космос. Мы, говорит, должны вести себя как космонавты одной азиатской страны, с которой у нас тоже были сложные отношения, а потом так наладились, что мы даже на орбиту одного из них запустили, с условием, чтобы он там сидел и ничего не трогал. Это про монголов, если кто не понял.

Вот, собственно, и все о президенте и его деятельности за неделю. Хотя там и поблажки какие-то вроде были, и отсрочки, и пособия. Но как-то в одно ухо влетело, из другого улетело. Потому что даже те, кому эти поблажки и отсрочки полагаются, как-то без большого энтузиазма их встретили. Деятельность президента на жизнь подопытного народа не влияет. Этот вывод я сделал не теперь, а еще в начале коронакризиса, лишь укрепившись в своем мнении в эти дни.

То ли дело Собянин, мэр города, в котором я живу! Анонсируют к вечеру очередной пакет мер от мэра — все замерли, ждут. А вот и очередной пакет! Все зачитывают меры от мэра до дыр, разбирают по пунктам, цитируют дословно. А потом начинают бомбить вопросами, которых, увы, после каждого собянинского пакета целая телега накапливается. Но затем мы так же пристально следим за ответами на наши дополнительные вопросы, за пояснениями. Спорим, негодуем. Но часто и соглашаемся! Признаем какие-то меры своевременными, где-то обращаем внимание на то, что Собянин вводит щадящие параграфы, иной раз буквально требуем от него быть пожестче, порешительнее!

Власть поменялась. Ведь власть у того, кто реально управляет. А сейчас моей жизнью реально управляет мэр города. Он делает ремарку, что все меры согласованы с президентом, но такое ощущение, что президент просто сказал: «Делай что хочешь, Семеныч!».

У Собянина непростая история. В какой-то момент он выдвинулся в негласные фавориты в борьбе за преемничество. Во всяком случае, был Сергей Семенович одним из явных кандидатов точно. Но потом было лето-2019. Безобразные выборы, разгон протестов, «Московское дело». От Собянина отвернулись либералы. Но и консерваторы его не похвалили — допустил такую смуту в городе, в столице! Тогда его потолок казался определенным раз и навсегда.

Однако КОВИД изменил многое. Вдруг Собянин оказался едва ли не единственным человеком с человеческим лицом во власти. Который не опасается говорить, что дело плохо, что до пика мы даже не дошли, что никто толком не понимает, что будет и когда кончится. Ну, и что-то все-таки делает, помимо рекордной закупки бордюров и плитки.

Даже в наших непрерывных вопросах к нему и недоумениях есть элемент диалога и здравого смысла. Потому что есть реальные меры, которые касаются непосредственно управления и организации жизни. А какие уточняющие вопросы я могу задать Путину? И какие ответы от него я в принципе могу получить, кроме заранее отрепетированных с подсадными артистами из драмкружка ФСБ?

Так и получается, что лично для меня и для миллионов жителей Москвы и гостей столицы власть по факту поменялась. Собянин влияет на мою жизнь прямо и непосредственно, а Путин развлекает байками про печенегов раз в неделю.

Антон Орех, «МБХ медиа»