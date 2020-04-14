Сразу десять врачей на минской подстанции скорой помощи заразились коронавирусом 22 14.04.2020, 13:41

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Еще около 15 человек находятся на больничном.

Больше 10 сотрудников одной подстанции скорой медицинской помощи в Минске заразились коронавирусом. Об этом рассказали несколько источников, не связанных между собой, пишет tut.by.

Речь идет о медиках 9-й подстанции скорой медицинской помощи, расположенной на улице Захарова. По словам одного из источников, коронавирус выявили больше чем у 10 сотрудников. Среди них — фельдшеры и врачи, которые выезжают на вызовы, диспетчеры, которые эти вызовы распределяют, руководство подстанции.

Еще около 15 человек находятся на больничном. Оставшиеся бригады продолжают работать.

По информации трех других источников, случаи заражения есть среди сотрудников оперативного отдела, куда поступают все вызовы, и руководства станции скорой медицинской помощи Минска. Все они — вместе с 9-й подстанцией — находятся в одном здании на разных этажах.

Журналисты попытались дозвониться по рабочим номерам главному врачу станции скорой помощи, главному бухгалтеру, начальнику отдела кадров и оперативного отдела, однако в первой половине дня 14 апреля никто из них трубку не снял.

— Девятая подстанция работает. Да, люди болеют, я это не отрицаю, но они болеют на всех подстанциях, — рассказал в телефонном разговоре 13 апреля главврач станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко. — Контактные медики в любом случае остаются на работе, если у них нет симптомов. Им проводят термометрию не меньше трех раз в день. Те, кто болеют, изолированы. Их точное количество я вам назвать сейчас не смогу.

Заместитель главврача по организационно-методической работе Олег Воробей не стал отвечать на вопрос, какое количество сотрудников станции скорой помощи заразились коронавирусом, и посоветовал обращаться в Министерство здравоохранения.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун сообщила, что «скорая как работала в городе, так и работает». По словам специалиста, информации о зараженных сотрудниках станции у нее нет.