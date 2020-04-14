Православных христиан призвали воздержаться от посещения храмов 21 14.04.2020, 13:53

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Верующим рекомендуют оставаться дома на Пасху.

«У нас ответственный период на этой неделе, самый ответственный в церковной жизни. Мы всегда призывали вас посещать храмы, но сегодня призываем воздержаться. Да, в храме действует благодать святого духа, но она не отменяет законы природы, — сообщил глава РПЦ в Беларуси Павел. — Вторя словам святейшего патриарха Кирилла, я призываю понять его сложное решение», сообщает onliner.by.

Экзарх уточнил, что храмы закрываться не будут:

— Но как бы ни было больно — побудьте дома, воздержитесь, от этого будет больше польза. Мы пережили гораздо более длительный богоборческий советский период. Но Пасху даже тогда у нас отнять не смогли.

Куличи и пасхи будут освящаться на улице за пределами помещений, но обратите внимание, что это обряд, второстепенное. А обращение патриарха относится к душам. Человеческая жизнь намного дороже.

Также глава РПЦ в Беларуси уточнил, что с 10 апреля и до окончания эпидемии по всем храмам совершается определенный колокольный звон. В сопровождающей его молитве говорится, что в случае эпидемии колокольный звон прогоняет вирус.