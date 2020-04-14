COVID-19 в Беларуси: родителям детей-контактов отказали в больничных 15 14.04.2020, 14:11

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Они должны будут сидеть с детьми за свой счет.

Минздрав и Минтруда приняли совместное постановление, в котором прописали изменения в правила выдачи больничных листков и справок. Они коснулись тех, кто находится на самоизоляции на больничном и родителей детей, которые стали контактом первого и второго уровня, сообщает kp.by.

Так, родителям детей до 10 лет будут выдавать справку, если ребенок стал контактом 1-го уровня (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта), стал контактом 2-го уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на время наличия этих симптомов) и если сад или школа закрыты из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий. То есть по сути родители будут сидеть с детьми-контактами за свой счет.

При этом взрослый человек, ставший контактом 1-го уровня, получает больничный. Но тем, кто нарушит правила самоизоляции, его урежут на 50%.