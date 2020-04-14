Спустя 10 дней пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить 3 14.04.2020, 14:40

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Фото: Reuters

Украинским пожарным помог дождь.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить. Об этом сначала заявил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, а затем подтвердил глава ГСЧС Николай Чечеткин, пишет «Новое время».

По словам Фирсова, проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов в Facebook.

Чечеткин в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому уточнил, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара.

На вопрос главы государства, когда именно остановится горение в зоне отчуждения, Чечеткин ответил, что пожара уже нет.