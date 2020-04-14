Цена кривизны 2 Аркадий Янковский, kasparov.ru

14.04.2020, 14:51

2,292

Аркадий Янковский

«Хозяева» России традиционно надеются на авось.

Все уже поняли, что главное сейчас — добиться спрямления кривой роста заражений. Это то, что наконец-то происходит в Италии и в Испании…

Flatten curve — расхожий термин, ставший доминантой обсуждений всех международных медиа и многих экспертных кругов.

Способы достижения желанного тренда тоже хорошо известны — прежде всего, это самоизоляция и дисциплина людей.

Понятны и препятствия на пути к оптимизации нелегкого сражения с пандемией, и все разумные власти с ними последовательно борются, апеллируя к сознательности населения…

В России главные очаги распространения вируса видны невооруженным взглядом, их четыре: сами недостаточно годные к работе в условиях пандемии медицинские учреждения, тюрьмы, армия и церкви.

И если с первым источником распространения заразы разобраться сложно с учетом востребованности и грядущей пиковой нагрузки на систему здравоохранения, что наблюдается и во многих других странах, то с остальными "оазисами" волюнтаризма решить проблему или, во всяком случае, смягчить ее, существенно проще!

Необходима лишь политическая воля и проявление элементарной гуманности, следование очевидным рецептам, о которых говорит весь мировой опыт и давно трубит наша общественность.

Но вот с этими качествами у российской власти дела как раз обстоят совсем плохо... Очевидное для нас — для них как нож к горлу.

Вероятно, "хозяева России" традиционно надеются на авось, на то, что их кривая — кривая манипуляционной и скрытной политики — вывезет их опять из болота на спасительное комфортное плато.

Маловероятно!

Но главное, что, в отличие от прошлых эксцессов кремлевского своенравия, россияне заплатят за нынешнюю кривизну управления преступной власти не кошельком, а жизнями в буквальном смысле слова…

Аркадий Янковский, kasparov.ru