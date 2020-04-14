Кто остановит безумного диктатора? 9 Алесь Круткин

14.04.2020, 15:00

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Алесь Круткин

Новые очаги заражения коронавирусом в Беларуси появляются каждый день.

На канале популярного блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина в YouTube появилось новое видео на тему эпидемии коронавируса в Беларуси.

- Докшицкий район Витебской области в огне. Сегодня это самая опасная точка на карте Беларуси, в которой свирепствует эпидемия коронавируса, - говорит Алесь Круткин. - На вчерашний день – более 200 человек в больницах Докшиц и Бегомля. Мест в больницах не хватает. Врачи уже не справляются и им приходят на помощь коллеги из соседних райцентров и из Минска.

По подтвержденной информации восемь человек уже умерли. Некоторые сгорели практически за сутки. 4 аппарата ИВЛ на весь Докшицкий район! Как говорят местные врачи: если подключили к вентиляции, то уже дорога в одну сторону. Шансов выжить практически нет!

Среди заразившихся были и местные чиновники. Например, начальник регионального узла Белтелекома и его жена. Отдел образования закрыли, там есть зараженные. Чиновники исполкома – на карантине. В районе фактически чрезвычайное положение, не работают рынки, многие магазины, отменяются массовые мероприятия.

Главрач Докшицкой райольницы, говорят, совсем недавно просто умолял председателя райсполкома Коваленка закрыть город на карантин. Но тот, боясь своего сумасшедшего хозяина, струсил и рискнул жизнями своих земляков. Ведь местные жители его не избирали, он назначен на свой пост тем самым человеком, который привел страну к катастрофе и проводитсамый настоящий геноцид белорусов. Именно поэтому жители Докшицкого района умирают.

Вчера Витебск, сегодня Докшицы, а что завтра? Каждый день появляются новые очаги пандемии: Буда-Кошелево, Столбцы, Гродно, Миоры, Несвиж. Войсковые части в Борисове, школы и университеты в Минске, санатории на Нарочи и в Беловежской Пуще. А до пика еще очень далеко. В Италии умерло около 10 тысяч человек. У нас все будет гораздо хуже. Там все же в последний момент успели ввести карантин, закрыть отдельные города, регионы, спасти многих граждан.

Совсем недавно в Беларусь приезжал представитель Всемирной организации здравоохранения Патрик О’Коннор. Он сказал следующее:

«Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Следует ожидать резкого роста заболеваемости, возможно, неоднократного. Нужно предпринимать дополнительные усилия, чтобы обеспечить способность системы здравоохранения справляться с возрастающей нагрузкой. Мы рекомендуем в дополнение к тем усилиям, которые уже предпринимались, дополнительные меры по обеспечению физического дистанцирования».

Фактически, влиятельная и авторитетная международная организация призвала Лукашенко ввести карантин. Пойдет он на это? Честно говоря, неважно. Карантин уже ввели сами белорусы. Но многих из наших соотечественников принудительно заставляют ходить на занятия в университеты, участвовать в субботниках. Военных гонят на парад.

Безумный диктатор взял в заложники миллионы человек и еще угрожает своим соседям как настоящий террорист. Радуется когда умирают пожилые люди, ведь пенсию уже платить им будет не нужно. Если его не остановить, маховик смерти будет раскачиваться все сильнее с каждым днем.

Кто остановит безумие? Кто спасет Беларусь? У меня надежда только на военных, на армию. Мы знаем о случаях коронавируса в Печах и среди солдат которые принимали участие в репетиции парада. Офицеры, в ваших руках – жизни миллионов белорусов, среди которых ваши родные и близкие. Вспомните слова присяги. Спасайте Беларусь!

Друзья, не оставайтесь в стороне. Разговаривайте с вашими родственниками, которые служат в армии, разговаривайте с вменяемыми госслужащими и силовиками. Рассказывайте им о реальной ситуации и той катастрофе, к которой мы приближаемся.

И, конечно, берегите себя. Оставайтесь дома. Попросите своих родителей, бабушек и дедушек не выходить на улицу в праздники.