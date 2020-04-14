«Пока у врачей в Осиповичах не хватает средств защиты, власти готовятся к дожинкам» 4 14.04.2020, 15:08

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Фото: Оксана Манчук

Как замалчивают вспышку коронавируса в еще одном райцентре.

Пока у врачей в Осиповичах не хватает средств защиты, местные власти готовятся к Дожинкам. Об этом пишет читательница телеграм-канала «Баста» из районного центра на Могилевщине:

- Хотелось бы добавить про Осиповичи. Данные у нас никто не обновляет. Информацию давать не хотят. Сегодня звонила воспитателю в детский сад №9, чтобы узнать обстановку. Она рекомендовала не приводить ребенка в сад, так как в нашем саду есть «контакты». Какого уровня - не уточняла, сказала, что отдел образования запретил доносить эту информацию до родителей. Сад работает в обычном режиме, воспитатели сами напуганы, так как у них дома тоже есть дети.

На днях родственник моей подруги вернулся из Европы, где работает дальнобойщиком и решил обратиться в местную «инфекционку», чтобы сдать анализ. Ему только дали бумагу на подпись о самоизоляции. Сказали жить своей жизнью и приходить при наличии симптомов. Даже имени и адреса не спросили.

Но самое главное - в то время, как врачей не хотят обеспечивать СИЗами, в городе вовсю идет подготовка к предстоящим Дожинкам, которые еще не факт, что будут проводить в нашем городе.

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