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Украинская контрразведка задержала генерала СБУ, который работал на Россию

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  • 14.04.2020, 15:08
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Украинская контрразведка задержала генерала СБУ, который работал на Россию

Операцию называют одной из важнейшей за всю историю независимости Украины.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-служба СБУ

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости".

Правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

По данным спецслужбы, Шайтанов в частности, по заданию российских спецслужб планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Как сказано в сообщении, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

По материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "бобиль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

В СБУ утверждают, что следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений.

По данным спецслужбы, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках;

- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", Украинских разведывательных органах;

- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Службой безопасности зафиксированы агентурные встречи российского диверсанта на территории европейских стран с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Отдельно в СБУ отметили, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.


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