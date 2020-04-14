СМИ: Компания, производящая тесты на коронавирус, связана с окружением Путина 1 14.04.2020, 15:25

1,821

Катерина Тихонова

В ее руководство входят близкие дочери главы Кремля.

Компания ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы и правительство Подмосковья купили 130 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, связана с окружением президента РФ Владимира Путина, утверждает «Собеседник», пишет znak.com. Эти же тесты закупила Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ.

По данным расследования, одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тыс. российских рублей, в два-три раза дороже, чем у конкурентов, однако другие тест-системы не пользуются популярностью в органах власти. Под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд российских рублей. Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге Катерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина.

Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics. Еще 50% находится в собственности российской компании «Генетические технологии». Ее бенефициар — Алексей Козлов, который также является управляющим директором «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами. Совладельцем «Сибура», напомним, является бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину. В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.

В «Сибуре» применение разработанных при участии их топ-менеджера тестов сегодня обязательно, цитирует «Собеседник» председателя правления компании Дмитрия Конова: «На вахту на две недели на территории предприятий в чистую зону заходят только те, кто прошел тестирование, получив негативный результат».

Миноритарный акционер компании «Генетические технологии» Николай Ишматов ранее возглавлял компанию «Рубикон», связанную с Внешэкономбанком Игоря Шувалова. Еще 33% уставного капитала «Генетических технологий» принадлежит управляющей компании «Эвокорп», чья «дочка» «Нацпроектстрой» также имеет отношение к ВЭБу. Формальным владельцем «Эвокорпа» в ЕГРЮЛ указан Максим Викторов, коллега Михаила Ковальчука, который также считается близким к Путину.

Возглавляет «Эвотэк-Мирай Геномикс» казанский бизнесмен Ленар Валеев. Он же руководит еще одной компанией — «Эйдос-Медицина» — с портфелем госконтрактов на 1,75 млрд рублей. Кроме медоборудования, «Эйдос» производит тренажеры и симуляторы для авиации и МЧС и пользуется поддержкой главы Татарстана Рустама Минниханова (у фирмы с правительством республики есть даже совместный проект).

«Особо тесные отношения у „Эйдоса“ сложились с КамАЗом, для которого специалисты разработали автотренажер управления локомобилем. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин на последних президентских выборах возглавлял штаб Владимира Путина. Один из партнеров Валеева по „Эйдос-Медицине“ Рамиль Зайнуллин как раз и является совладельцем компании „Смартлайфкеа“. Той самой, что зарегистрировала в Росздравнадзоре те самые тесты на коронавирус, которые так приглянулись руководству страны», — отмечает «Собеседник».