Профсоюз РЭП помог мозырянину вернуть работу и получить $1000 компенсации 14.04.2020, 15:35

Александр Коновалов и Леонид Судаленко возле суда в Мозыре

Фото: Виктор Козлов

Интересы работника представлял правовой инспектор независимого профсоюза Леонид Судаленко.

14 апреля суд Мозырского района восстановил на прежней работе и в прежней должности администратора торгового зала магазина №7 «Смак» Александра Коновалова. Суд также взыскал в его пользу оплату вынужденного прогула и компенсацию морального вреда на сумму более 2-х тыс. рублей, передает «Гомельская весна».

Интересы работника в суде представлял правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Трудовой спор, связанный с незаконным увольнением с работы рассматривала судья Светлана Буйновец, в деле также принимал участие районный прокурор Наталья Рябченко, поддержавшая в суде правовую аргументацию профсоюзного юриста.

Общество с ограниченной ответственностью «Агроинторг» уволило своего работника по соглашению сторон, хотя он заявления на увольнение не подавал. Уволенный работник вступил в независимый профсоюз РЭП и как видим, не прогадал.

«Решение суда нас полностью устраивает. Увольнение произошло 14 февраля, срок вынужденного прогула составил 2 месяца. Суд взыскал за этот срок в пользу работника 1532 рублей, что в принципе, при его зарплате в 600 рублей вполне приемлемо. Мы просили взыскать 500 рублей морального вреда в связи с незаконным увольнением, суд полностью удовлетворил и это требование», - подвел черту профсоюзный юрист.

Решение суда по делам о восстановлении на работе вступает в силу немедленно. Суд уже выдал Александру Коновалову исполнительный лист и уже завтра он приступает к работе.

Напомним, согласно статьи 244 Трудового кодекса, в случае восстановления работника на прежней должности ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, а в случаях увольнения без законного основания суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями (статья 246 ТК).