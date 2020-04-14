Ученые обнаружили самый яркий из известных объект во Вселенной

Ученые обнаружили самый яркий из известных объект во Вселенной1
- 14.04.2020, 15:40
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Раньше он существовал только в теории.
Массивная сверхновая, недавно обнаруженная командой астрономов во главе с Мэттом Николлом из Университета Бирмингема (Великобритания), оказалась вдвое ярче, чем все, что ранее видели во Вселенной, пишет «Вокруг света».
Астрономы полагают, что взрыв был вызван слиянием двух гигантских звезд — это явление ученые смогли наболюдать впервые.
Сверхновая, названная SN2016aps, была в пять раз мощнее и почти в десять раз больше обычных вспышек. Она находится в галактике на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет от Земли.
Этот тип сверхновой, вызванный слиянием массивных звезд, ранее существовал только в теории, однако последние наблюдения показывают, что такие вспышки — реальное явление.
Взрыв был настолько ярким, что затмил все вокруг, в том числе массивную галактику, в которой расположена сверхновая. Ученые не могли наблюдать галактику до тех пор, пока свет не стал менее ярким. Это длилось около двух лет.
Масса сверхновой в 50-100 раз больше, чем масса нашего Солнца. Обычно такие объекты имеют массу от 8 до 15 солнечных масс.
Supernova 2016aps впервые была обнаружена благодаря данным масштабной программы астрономических исследований Panoramic Survey Telescope и Rapid Response System.
Команда также использовала данные космического телескопа Хаббл, обсерваторий Keck и Gemini на Гавайях и обсерваторий MDM и MMT в Аризоне.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Astronomy».