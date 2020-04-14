МВФ: Беларусь ждет резкий рост безработицы 7 14.04.2020, 16:23

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Экономика страны столкнется с массой шоков.

Мир в 2020 году ждет глобальная рецессия, и Беларуси придется падать больше среднемирового темпа, а также столкнуться с серьезным ростом безработицы. Об этом говорится в очередном выпуске World Economic Outlook, подготовленного экспертами МВФ, пишет tut.by.

Прирост ВВП в Беларуси по итогам 2019 года составил 1,2%, а прогноз на 2020 год — минус 6% (прежний прогноз — прирост 0,3%). Восстановление, по оценкам экспертов, начнется в 2021-м — прирост ожидается на уровне 3,5%. Инфляция в 2020—2021-м годах прогнозируется на уровне 5,6% (прежний прогноз 4,8%). Уровень безработицы вырастет с 0,3% до 2,3% и 1,8% соответственно.

Мир сильно изменился за три месяца с предыдущего прогноза, констатируют авторы. Сейчас по всему миру сталкиваются с экспоненциальным ростом числа зараженных, когда 100 заболевших через несколько дней становятся 10 тысячами. Эксперты признают, что этот кризис не похож ни на один другой. По масштабам негативного влияния на экономику он, вероятно, затмит мировой финансовый кризис. При этом сохраняется большая неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности шока.

МВФ также обращает внимание на принципиально иную роль экономической политики. Обычно в кризис власти пытаются увеличивать экономическую активность через стимулирование совокупного спроса. Сейчас кризис в значительной степени — следствие необходимых мер сдерживания, направленных на то, чтобы защитить жизни людей и позволить системам здравоохранения справиться с ростом числа пациентов. Из-за этого стимулировать спрос в самых пострадавших отраслях как раз нежелательно.

В результате пандемии мировая экономика, по прогнозу МВФ, резко сократится: минус 3 процента в 2020 году, намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008−2009 годов. В базовом сценарии, который предполагает что пандемия угасает во второй половине 2020 года и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, мировая экономика вырастет на 5,8% в 2021 году, поскольку экономическая активность нормализуется.

Эксперты МВФ предупреждают, что многие страны столкнутся сразу с множеством шоков: от удара по системе здравоохранения, внутренних экономических проблем, резко упавшего внешнего спроса до оттока капитала и обвала цен на сырьевые товары.

При этом «риски худшего исхода преобладают». Фонд считает необходимым принятие мер по замедлению заражения и защите жизни, что хоть и нанесет краткосрочный урон экономической активности, но «должно рассматриваться как важная и долгосрочная инвестиция в человеческий капитал и экономическое здоровье». Приоритетом сейчас должно быть сдерживание последствий вспышки COVID-19, увеличение расходов на здравоохранение.

Эксперты указывают на необходимость смягчения последствий в самых пострадавших секторах и домохозяйствах с помощью мер фискальной и денежно-кредитной политики, что уже сделали многие страны с развитой экономикой и ряд развивающихся стран.

Серьезность экономических последствий эксперты анализируют на примере стран, наиболее пострадавших от вспышки. Например, в Китае промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал резко упали в январе и феврале. Первичные заявки на пособие по безработице в США за четвертую неделю марта превысили 6,6 млн человек, в последнюю неделю перед кризисом этот уровень составлял 280 тысяч человек.