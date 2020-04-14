Минский врач: Сегодня любой сотрудник моей больницы – контакт первого уровня 1 14.04.2020, 16:49

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Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Число больных медиков идет на десятки.

«Белсат» побеседовал с медиками из Минска и Минской области и узнал, обеспечены ли они средствами защиты, куда помещают потенциально инфицированных и какой диагноз руководство позволило указывать в официальных документах.

«Сегодня любой сотрудник моей больницы – контакт первого уровня»

Первый собеседник не хочет называть свои имя. Он работает врачом в одном из отделений больницы скорой помощи в Минске, не переоборудованном под работу с коронавирусной инфекцией. По его словам, в отделение довольно часто попадают пациенты с профильной патологией, но потом у них обнаруживается коронавирус.

«Многие заболевания могут давать температуру, и «скорая» на начальном этапе не может определить, инфицирован ли человек. А ему нужна, например, хирургическая помощь. Такие пациенты все равно попадают к нам, это исключить невозможно. Сначала у них может даже не быть никаких респираторных симптомов, а когда начинаем советовать мазки, компьютерную томографию, анализы –обнаруживается COVID-19. А к тому моменту мы, получается, с ними контактировали», – говорит он.

Врач утверждает, что карантинные мероприятия в больнице действуют давно. Например, ограниченные визиты родственников. Однако в течение последних двух недель, на которые пришелся всплеск инфекции, он и его коллеги в отделении работали фактически без средств защиты.

«В течение двух недель мы сталкивались с тем, что на целую смену в 24 часа имели всего две-три маски, а их же нужно менять каждые два часа. Также в прошлую среду нам выдали по одному респиратору. Более-менее нормально обеспечивать средствами защиты начали только с прошлой недели. Вчера уже появилось достаточно респираторов, ПЧК (противочумные костюмы).

Мы не знаем, откуда они точно: от государства или волонтеры передали. Думаю, если бы это было от государства, они бы все были однотипные, а мы тут ходим кто в чем. Какого-то запаса средств защиты нет, пользуемся «здесь и сейчас», – продолжает собеседник.

Он отмечает, что за это время работы без костюмов многие его коллеги не просто стали контактами первого уровня, но некоторые и заболели. И допускает, что это касается и пациентов без коронавируса, так как «подозреваемые» в их отделении никак не изолированы.

«Мне кажется, сегодня о любом сотруднике моего отделения можно сказать, что он контакт первого уровня. А число больных медиков идет на десятки. Как только приходит положительный результат теста пациента, мы, конечно, его сразу переводим, но к тому моменту жесткого режима, когда люди не покидают палату, нет. Они все равно выходят из палат и контактируют», – объясняет он.

Больше всего, по словам врача, ему и коллегам не хватает информации и прозрачности: «Все данные получаем, откуда и все: из отчетов Минздрава, из СМИ. Гоняемся за кусочками информации – и от этого не очень комфортно».

«На всех вызовах с температурой подозреваем COVID-19»

Фельдшер бригады «скорой помощи» Центральной районной больницы Крупок Владимир Макаренко несколько недель назад перевелся из Борисова. Его коллегой был умерший 50-летний фельдшер Василий Липилин.

Макаренко ведет свой канал на YouTube, где рассказывает об актуальных проблемах белорусских медиков.

«Партия из 60 комплектов китайского производства поступила в нашу районную больницу в минувшую среду. Это именно от государства. К тому моменту мы работали в белорусских ПЧК, но они по своему виду не вызывали доверия», – говорит Владимир.

Он отмечает, что в последнее время вызовов на температуру стало меньше.

«Люди боятся, что мы контактные, поэтому вместо «скорой» чаще обращаются в приемные покои. В нашей ЦРБ сделали разделение потоков: пациенты с болью в животе не пересекаются с теми, у кого температура. Их осматривает другой врач в отдельном кабинете. Также недавно в Крупках начали делать тесты на коронавирус, но таких пациентов в больнице не держат, отправляют в «инфекционку» в Борисов, а оттуда подтвержденные случаи – в Минск», – рассказывает фельдшер.

«Одним из последних распоряжений руководства было разрешение бригадам «скорой» официально ставить диагноз «подозрение на COVID-19» или писать в документах «контакт первого/второго уровня», – добавляет он.

В самих Крупках люди заметно взволнованы, добавляет фельдшер. По его словам, по городу ходят преимущественно в масках, в больницу – обязательно в маске. Однако он не советует носить маски на открытом пространстве, а использовать для помещений, иначе под ней образуется теплая влажная среда, благоприятная для размножения бактерий.

Что касается карантина, то, по словам Владимира Макаренко, он нужен в первую очередь для системы здравоохранения. «Чтобы не одновременно к нам пришли три тысячи человек, а чтобы они растянулись на два-три месяца, а медики успевали с ними работать», – объясняет он.