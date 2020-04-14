Первый из белорусских театров завершил сезон и ушел на карантин 14.04.2020, 17:11

Театр отменил все спектакли на апрель.

Могилевский областной театр драмы объявил о завершении сезона в связи с распространением коронавируса, сообщает "Еврорадио".

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угрозой распространения коронавируса) и резким снижением посещаемости спектаклей руководство Могилевского областного драматического театра приняло решение об отмене всех ближайших спектаклей и досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск", — говорится в сообщении.

Театр отменил все спектакли на апрель, в том числе гастрольные: в конце месяца в Могилеве должны были пройти два спектакля минских театров.

Могилевский театр драмы обещает давать на сайте и в соцсетях ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива театра.

Таким образом, могилевчане стали первым театром в Беларуси, который отменил показы в связи с эпидемией коронавируса.