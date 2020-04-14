Эр-Рияд продолжает избивать «кремлевских многоходовочников» 7 14.04.2020, 17:16

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Понедельник прошел под аккомпанемент падающей и отскакивающей цены на нефть.

Нынешняя сделка ОПЕК+ картелю и сопричастным странам далась кровью, потом и невыносимой болью.

Безусловно, наиболее пострадавшей и униженной по результатам сделки оказалась путинская РФ, пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

Но помогло ли это рынку и вернуло ли оптимизм на основные торговые площадки? Нет.

Понедельник прошел под аккомпанемент падающей и отскакивающей цены на нефть, с маневрами сорта Brent в пределах отметки $30 за баррель, но если в данном случае оптимизма ценам на нефть не придавало обрезанное и весьма спорное по эффективности соглашение ОПЕК+, то настоящего масла в огонь, традиционно, подлила Саудовская Аравия, объявившая новые скидки на свое «черное золото».

Так, накануне саудиты объявили о скидках на нефть сорта Arab Light — $10,25 относительно ценоопределителя Brent.

Данная скидка ориентирована на рынок Европы, что является прямым ударом по позициям российской нефти сорта Urals.

При этом, средиземноморские поставки были выделены особой скидкой в размере $10,30 относительно ценоопределителя ICE Brent.

В данном случае Эр-Рияд явно намеренно нанес удар по российскому нефтяному хабу в Новороссийске, лишая его значительной доли заказов.

Не остался без внимания и азиатский рынок, для которого Саудовская Аравия предложила скидку в размере $7,3 за баррель. То есть, по сути, нанесла удар по российскому сорту Sokol.

Что же по итогам?

Эр-Рияд не только добился того, что РФ, которой полтора месяца назад предлагали сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, по итогам сделки должна сократить ее на 2,7 млн баррелей в сутки, но и продолжил демпинговать цены на рынке, вытесняя слабых конкурентов.

А слабым конкурентом в данном случае является именно Кремль, уже не способный воевать с нефтяной машиной саудитов в Европе и Азии.

Если кто-то ожидал перемирия и передышки, то он очень сильно ошибался. Избиение «Величайших многоходовочников в истории», с планомерным вытеснением их с рынка в глобальном масштабе, продолжается.