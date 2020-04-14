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Ямы Фукуямы

  • Дмитрий Растаев
  • 14.04.2020, 17:37
Ямы Фукуямы
Дмитрий Растаев

После победы над коронавирусом Запад должен продолжить борьбу со всеми диктатурами мира.

На излете прошлого века, когда пала Берлинская стена, один за другим начали сыпаться тоталитарные режимы и над планетой подули ветры перемен, мир вздохнул с облегчением. Казалось, его будущее теперь точно за демократией, и ждать ее торжества осталось недолго. На волне этого оптимизма американский философ Фрэнсис Фукуяма даже заявил о «конце истории», т.е. о завершении эпохи идеологического противостояния, революций и войн.

Увы, радость была преждевременной. Ровная дорожка будущего, столь убедительно выписанная философом, начала покрываться трещинами, выбоинами, разломами и ямами. На руинах тоталитарных систем выросли системы авторитарные, а те деспотические махины, что не были сметены ветрами перемен, учли ошибки «павших товарищей» и апгрейдили свои репрессивные механизмы с учетом вызовов времени. С момента «конца истории» прошло уже более 30 лет, а недемократических стран по-прежнему досадно много. И если бы только в досаде было дело!

На днях китайский журнал «Жэньу» опубликовал интервью с Ай Фэнь, заведующей приемным отделением Центральной больницы Уханя - города, с которого коронавирус начал шествие по планете. Женщина рассказала, как руководство клиники пыталось скрыть информацию о новой болезни.

Датой COVID-старта принято считать 31 декабря 2019г., когда китайские власти официально проинформировали ВОЗ о новой инфекции. Однако еще 18 декабря в приемное отделение уханьской больницы поступил 65-летний мужчина с необычной симптоматикой - он болел уже несколько дней, в поликлинике ему прописали антибиотики, но те не помогали: температура оставалась высокой.

Ай Фэнь считает, что это был первый пациент с COVID-19, которого она осмотрела. Мужчина работал на уханьском рынке морепродуктов, где торговали экзотическими животными, в т.ч. летучими мышами - носителями коронавируса. Врач сообщила о своих подозрениях руководству больницы и отправила результаты анализов знакомому врачу из другой клиники. За считанные часы новость разлетелась по врачебным группам в китайском мессенджере WeChat, и вскоре о необычной инфекции заговорили в интернете.

Но вместо принятия адекватных мер руководство больницы вызвало Ай Фэнь на ковер и предупредило, чтобы она никому не говорила о новом вирусе, пригрозив наказанием в случае непослушания. Ей и еще восьми врачам, обсуждавшим новость в WeChat, объявили строгий выговор. Ай Фэнь тогда замолчала, но теперь жалеет, что подчинилась требованиям начальства. «Если бы я знала, что случится дальше, то наплевала бы на их выговоры. Я бы рассказывала об этом каждому встречному, каждому, кому только бы смогла», - с горечью признается она.

Действительно, более быстрая реакция на новый вирус могла бы спасти тысячи жизней, и не только в Китае. Специалисты подсчитали: если бы карантин в Ухане ввели всего на неделю раньше, две трети зара-зившихся коронавирусом остались бы здоровы. Более раннее начало борьбы с инфекцией сократило бы число случаев заражения в Китае на 95%, а значит, и всемирной пандемии могло бы не быть. Если бы Китай был демократической страной, где сообщения об опасности изучаются, а не замалчиваются, история могла бы пойти совсем по другому маршруту.

Этот случай как нельзя лучше доказывает простую, но горькую истину: отсутствие демократии в отдельно взятой стране сегодня уже проблема не только этой страны, но и всего мира, глобализированного настолько, что взлет бабочки над китайской долиной порой и впрямь отзывается бурей по всей планете.

В последние годы страны Запада, ранее активно помогавшие продвижению демократии в мире, серьезно ослабили хватку и стали смотреть на проблему сквозь пальцы. Между тем инцидент в Ухане показывает, какими пагубными последствиями для мира может обернуться отсутствие демократии в отдельной стране. Так что, когда коронавирус будет побежден, первое, чем должен заняться Запад, оправившись от пережитого, - самым решительным образом продолжить борьбу со всеми диктатурами мира. Иначе катастрофы, подобные нынешней, будут повторяться.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»


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