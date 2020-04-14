Ямы Фукуямы Дмитрий Растаев

14.04.2020, 17:37

Дмитрий Растаев

После победы над коронавирусом Запад должен продолжить борьбу со всеми диктатурами мира.

На излете прошлого века, когда пала Берлинская стена, один за другим начали сыпаться тоталитарные режимы и над планетой подули ветры перемен, мир вздохнул с облегчением. Казалось, его будущее теперь точно за демократией, и ждать ее торжества осталось недолго. На волне этого оптимизма американский философ Фрэнсис Фукуяма даже заявил о «конце истории», т.е. о завершении эпохи идеологического противостояния, революций и войн.

Увы, радость была преждевременной. Ровная дорожка будущего, столь убедительно выписанная философом, начала покрываться трещинами, выбоинами, разломами и ямами. На руинах тоталитарных систем выросли системы авторитарные, а те деспотические махины, что не были сметены ветрами перемен, учли ошибки «павших товарищей» и апгрейдили свои репрессивные механизмы с учетом вызовов времени. С момента «конца истории» прошло уже более 30 лет, а недемократических стран по-прежнему досадно много. И если бы только в досаде было дело!

На днях китайский журнал «Жэньу» опубликовал интервью с Ай Фэнь, заведующей приемным отделением Центральной больницы Уханя - города, с которого коронавирус начал шествие по планете. Женщина рассказала, как руководство клиники пыталось скрыть информацию о новой болезни.

Датой COVID-старта принято считать 31 декабря 2019г., когда китайские власти официально проинформировали ВОЗ о новой инфекции. Однако еще 18 декабря в приемное отделение уханьской больницы поступил 65-летний мужчина с необычной симптоматикой - он болел уже несколько дней, в поликлинике ему прописали антибиотики, но те не помогали: температура оставалась высокой.

Ай Фэнь считает, что это был первый пациент с COVID-19, которого она осмотрела. Мужчина работал на уханьском рынке морепродуктов, где торговали экзотическими животными, в т.ч. летучими мышами - носителями коронавируса. Врач сообщила о своих подозрениях руководству больницы и отправила результаты анализов знакомому врачу из другой клиники. За считанные часы новость разлетелась по врачебным группам в китайском мессенджере WeChat, и вскоре о необычной инфекции заговорили в интернете.

Но вместо принятия адекватных мер руководство больницы вызвало Ай Фэнь на ковер и предупредило, чтобы она никому не говорила о новом вирусе, пригрозив наказанием в случае непослушания. Ей и еще восьми врачам, обсуждавшим новость в WeChat, объявили строгий выговор. Ай Фэнь тогда замолчала, но теперь жалеет, что подчинилась требованиям начальства. «Если бы я знала, что случится дальше, то наплевала бы на их выговоры. Я бы рассказывала об этом каждому встречному, каждому, кому только бы смогла», - с горечью признается она.

Действительно, более быстрая реакция на новый вирус могла бы спасти тысячи жизней, и не только в Китае. Специалисты подсчитали: если бы карантин в Ухане ввели всего на неделю раньше, две трети зара-зившихся коронавирусом остались бы здоровы. Более раннее начало борьбы с инфекцией сократило бы число случаев заражения в Китае на 95%, а значит, и всемирной пандемии могло бы не быть. Если бы Китай был демократической страной, где сообщения об опасности изучаются, а не замалчиваются, история могла бы пойти совсем по другому маршруту.

Этот случай как нельзя лучше доказывает простую, но горькую истину: отсутствие демократии в отдельно взятой стране сегодня уже проблема не только этой страны, но и всего мира, глобализированного настолько, что взлет бабочки над китайской долиной порой и впрямь отзывается бурей по всей планете.

В последние годы страны Запада, ранее активно помогавшие продвижению демократии в мире, серьезно ослабили хватку и стали смотреть на проблему сквозь пальцы. Между тем инцидент в Ухане показывает, какими пагубными последствиями для мира может обернуться отсутствие демократии в отдельной стране. Так что, когда коронавирус будет побежден, первое, чем должен заняться Запад, оправившись от пережитого, - самым решительным образом продолжить борьбу со всеми диктатурами мира. Иначе катастрофы, подобные нынешней, будут повторяться.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»