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Предложение Лукашенко приехать в Минск вызвало смех глав ЕАЭС

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  • 14.04.2020, 17:54
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Предложение Лукашенко приехать в Минск вызвало смех глав ЕАЭС

«Гарантии безопасности» от белорусского диктатора не вызвали доверия.

Лукашенко пригласил глав Евразийского экономическго союза на саммит лидеров стран-членов ЕАЭС в Минске 19 мая, сообщает РИА "Новости".

"Я жду всех вас в Минске, гарантирую вам полную безопасность. И уверен, что вы получите, как всегда, удовольствие от пребывания в столице нашей Беларуси", - сказал он в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи.

При этом, слушая приглашение Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассмеялись.


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