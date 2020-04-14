Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран при пандемии 7 14.04.2020, 18:09

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иллюстрационное Фото: reuters

Следом идут Германия и Южная Корея.

Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран в условиях пандемии коронавируса нового типа, тройку замыкают Германия и Южная Корея, следует из результатов исследования консорциума Deep Knowlegde Group (DKG), опубликованных на официальном сайте, передает ria.ru.

Согласно опубликованным результатам, в первую десятку рейтинга также вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.

Кроме того, DKG представил рейтинг 20 стран, подверженных рискам в условиях пандемии. В первую пятерку рейтинга вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. За ними следуют Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния.

При расчете рейтингов аналитики обращали внимание на информацию о том, когда вступили в силу ограничения на передвижение и их масштаб. Кроме того, рассматривались данные о продолжительности карантина, случаях его нарушения, а также мерах экономической поддержки со стороны государства. Авторы исследования обращали внимание на то, есть ли в этих странах широкий доступ к тестированию на коронавирус, а также количество ресурсов системы здравоохранения, и другие чрезвычайные меры, введенные государствами.

Как указывает DKG, при расчете рейтинга используется информация из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения, Университета Джонса Хопкинса.

При этом аналитики отмечают, что данные постоянно обновляются, и в будущем распределение мест в рейтинге также может измениться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.