Экс-глава Нацбанка: Меня пугает Лукашенко своими заявлениями о коронавирусе 6 14.04.2020, 18:23

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Станислав Богданкевич

Коронавирус – огромная проблема.

Станислав Богданкевич ответил на вопрос «Салідарнасці», как он, как гражданин, оценивает действия государства по борьбе с коронавирусом.

– Меня пугает Александр Лукашенко своими заявлениями. Словами о том, что у нас нет вируса, нет болезни, – отметил экс-глава Нацбанка.

Богданкевич рассказал, что недавно выпустили из больницы дочь его друга, которая работала в «БПС-Сбербанке». Напомним, что 51-летний руководитель головного офиса умер с выявленным коронавирусом.

– У нее вирус не подтвердился, но двух человек оставили в больнице. Этот вирус – огромная проблема. Он очень въедливый, сколько уже медицинских работников заразилось! И страдают не только люди моего возраста, много инфицированных и до 60 лет, – сказал Богданкевич.

– Думаю, шутки Александра Григорьевича в этой ситуации неуместны, – заключил бывший глава Нацбанка. – Проблема признана всем миром. Десятки тысяч умирают в Италии, Испании, Франции, США – а мы что из другого теста сделаны?