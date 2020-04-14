СМИ: Больше 30 сотрудников минской скорой помощи заразились коронавирусом 1 14.04.2020, 18:54

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Они продолжали ходить на работу.

Муж одной из сотрудниц Городской станции скорой медицинской помощи рассказал Onliner, что 6 апреля положительный тест на коронавирус был только у одной санитарки, а 9 апреля уже у трех сотрудников. По его словам, позже стало известно, что положительный тест на коронавирус был у 30 работников станции. По словам мужчины, все это время медики продолжали ходить на работу. Официального подтверждения пока не получили.

«Жена работает на Городской станции скорой помощи, — пишет читатель, который сейчас находится в самоизоляции. — В понедельник 6 апреля после проведенных мазков работникам положительный результат был у одной санитарки. Во вторник сделали тесты еще группе работников. В четверг положительный результат оказался еще у трех работников, которые продолжали ходить на работу. В здании мер для снижения контактов не было принято. 10 апреля решили сделать тесты остальным работникам станции, и они свободно ходят на работу, домой и т. д. Люди боятся потерять работу и никуда не сообщают, ждут, у кого подтвердится или не подтвердится, тем самым подвергая опасности близких и посторонних людей.

11 апреля положительные результаты тестов подтвердились более чем у 30 человек, но не все анализы были готовы. При этом люди продолжали ходить на работу. Вчера выяснилось, что большая часть работников с положительным результатом. Очень долго забирали в больницы, в том числе жену вечером на вторые сутки после подтверждения».

Получить комментарий от Городской станции скорой медицинской помощи пока не удалось. Как рассказал заместитель главврача по медицинской части Павел Удот, главврач Александр Жинко сейчас на больничном и его обязанности временно исполняет заместитель главного врача по организационно-методической работе Олег Воробей. Комментариев он не предоставил.

Также пока не удалось получить комментарий и в комитете здравоохранения. Журналисты обратились в пресс-службу Мингорисполкома, как только получим комментарий, сразу же его опубликуем.

Напомним, на прошлой неделе в стране работала миссия ВОЗ. Зарубежные эксперты заявили о важности оперативного предоставления информации общественности и прессе.