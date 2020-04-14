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Коронавирус бушует в белорусских деревнях

  • 14.04.2020, 19:09
  • 1,819
Коронавирус бушует в белорусских деревнях
иллюстрационное Фото

В деревнях под Могилевом обнаружено четыре очага коронавируса.

В деревнях под Могилевом обнаружены четыре очага коронавируса. Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Баста!».

Школа в агрогородке Восток Могилевского района закрыта на карантин. Двое учеников и пятеро учителей госпитализированы.

Двоих жителей деревни Брыли Могилевского района отправили на самоизоляцию. Их родственница – ученица школы в агрогородке Восток.

Подтвержден коронавирус у семьи из деревни Салтановка Могилевского района. Среди контактов – жители соседнего агрогородка Межисетки.

«Мужчина приехал из Москвы. У него и у жены подтвержден коронавирус. У матери жены на втором тесте тоже подтвердили. Ребенок накануне играл с другими детьми. Контакты не проверяли, только родственников. Жена работала на «Серволюксе» в агрогородке Межисетки Могилевского района. Несколько человек отправили на изоляцию, - сообщил подписчик телеграм-канала.

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