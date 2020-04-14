Цены на нефть упали ниже 30 долларов 14.04.2020, 19:15

Стоимость нефти упала до минимума за 10 дней на второй день после сделки ОПЕК+.

Несмотря на соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, цены на нее продолжают падать, передает korrespondent.net.

Так, на торгах во вторник, 14 апреля, цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5%, опустившись ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 5,7% и торгуется на уровне 21,1 доллар за баррель.

Напомним, соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти не на 10 млн баррелей в сутки, а на 9,7 млн из-за позиции Мексики. Также на 300 тысяч меньше будет сокращение на протяжении всех этапов двухлетнего соглашения.

Сразу после утверждения сделки цены на нефть подскочили, но вскоре начали падать.