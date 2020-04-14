Борис Желиба: Люди — важнее всего 11 14.04.2020, 19:22

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В Беларуси надо объявлять всеобщий карантин.

Перестав педалировать собственные рецепты «лечения» коронавируса, Александр Лукашенко не устает повторять: главное - экономика. Но если не будет людей, не будет ни экономики, ни политики, ни самой власти. Так почему же в Беларуси до сих пор не введен карантин? Все ли дело в пресловутом «а что жрать будем»? На вопросы «БелГазеты» ответил доктор экономических наук Борис Желиба.

- Антикризисный план, о котором говорил премьер-министр, до сих пор так и не принят?

- Комплекс мер, о которых он говорил, проходит согласование в инстанциях, как у нас заведено: в администрации Лукашенко, в Комитете госконтроля. А затягивание с этими мерами смерти подобно.

- Можно ли уже сейчас оценить первые потери, которые экономика понесла из-за коронавируса?

- На коронавирус наложился внешний фактор: с конца прошлого года мы так и не договорились с Россией по цене на нефтяное сырье, и оба нефтеперерабатывающих завода оказались загружены наполовину. Мы потеряли в экспорте, в результате чего девальвировался белорусский рубль. Скорее всего, в первом квартал ВВП окажется в минусе, но так везде; эксперты только гадают, упадет мировой ВВП на 5% или на 10%. Я думаю, все-таки потери окажутся более скромные, хотя наша экономика многое потеряет. Белорусской власти все-таки придется вводить всеобщий карантин.

- Правительство развернуло борьбу с ценами. Чем это может обернуться для экономики?

- Это в стиле белорусского правительства. Цены на продукты первой необходимости можно зафиксировать, но список социально значимых товаров был расширен. Превентивные меры направлены на ухудшение ситуации с коронавирусом. Если будет объявлен серьезный карантин, вплоть до того, что передвижения людей будет отслеживать МВД, то паника может уменьшиться. Чтобы безответственный бизнес не воспользовался ситуацией, часть цен зафиксировали. Но эти меры не должны носить всеобщий характер, такой подход подорвет бизнес.

- Решение нефтяных проблем с Россией затянуто именно из-за коронавируса?

- Первоначальный импульс дала эпидемия, переросшая в пандемию. Китай как один из главных потребителей нефти снизил свои запросы, Саудовская Аравия, которая делает погоду в ОПЕК, пыталась договориться о снижении добычи нефти. Но Россия взбрыкнула, ей показалось, что ей дали слишком большие квоты на снижение, и вышла из переговоров. Саудовская Аравия до такой степени снизила цены на нефть, что очень скоро все поняли, что такие цены вредны всем - пришлось передоговариваться. Но виновата Россия, которая дала толчок таким недоразумениям.

Минск быстренько договорился с Россией по ценам, и я надеюсь, что россияне все-таки поставят 2 млн тонн нефти на наши НПЗ. Но потери понесли все, нужно извлечь урок и вести себя аккуратнее, особенно руководству России.

Беларусь получила разрешение конфликта по нефти. Другой вопрос, что цены на нефтепродукты тоже будут ниже, поэтому прошлогодних доходов мы не получим. Нам нужно держать рубль обеими руками, что Национальный банк и пытается делать: только за март спалил порядка $800 млн на валютные интервенции. А вот что будет дальше... Будем надеяться, что экспорт все-таки восстановится - нефтепродукты приносят до трети валюты. Будем надеяться, что калийщики договорятся с Китаем и Индией по долгосрочным контрактам. Если восстановится экспорт, мы удержим рубль хотя бы на сегодняшних позициях.

- Можно ли считать нефтяной конфликт с Россией исчерпанным?

- Не все так просто: нефтяные войны вспыхивали периодически и раньше. Какой вывод следует сделать и правительству, и нефтеперерабатывающим заводам? Альтернативные поставки нефти, которые налаживались во время конфликта с Россией, закрепить и сохранить - сейчас она подешевела, потом подорожает. Нефть нужно покупать у разных поставщиков, отрабатывать логистику и через Балтику, и через Черное море, чтобы хотя бы четвертую часть, а еще лучше треть нефти покупать не у России. Тогда мы получим более устойчивые позиции на переговорах с ней.

- Какие меры нужно принять, чтобы страна с наименьшими экономическими потерями пережила коронавирусный кризис?

- В первую очередь надо минимизировать потери людские. Я считаю, что надо объявлять всеобщий карантин. К нам пандемия дошла позже, поэтому нужно использовать опыт других стран, в особенности Германии. Люди - важнее всего, экономика как-нибудь переживет карантин и две недели, и месяц. Ничего не поделаешь. Потери экономики можно отодвинуть на третий план. А «жрать» будет чего, как-нибудь перебьемся: не Третья мировая война идет, в конце концов.

- А вы, Борис Николаевич, и сейчас преподаете, во время эпидемии?

- Естественно. Некоторые вузы перешли на дистанционные лекции, но не у всех это получается. Я читаю дистанционно на компьютер в одном из вузов, студенты сидят за компьютерами по домам, они видят мою презентацию и даже мою физиономию. Есть общий чат, где студенты могут задавать вопросы. Это лучший способ самоизоляции. Если бы все вузы так могли сделать - лучшего способа самоизоляции и не придумаешь.