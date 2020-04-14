На среду и четверг в Беларуси объявили штормовое предупреждение 14.04.2020, 19:34

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Ожидается ветер порывами до 15−20 м/с.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на среду и четверг, предупреждают синоптики, передает tut.by.

«Утром и днем 15 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее синоптики сообщили, что 15 апреля ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории республики страны кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем +3…10 °С.

16 апреля временами ожидаются осадки — в основном дождь. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, максимальная днем +8…14°С, в южных районах местами до +16°С.