Ученые создали один из самых прочных материалов в истории 23 14.04.2020, 19:38

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Фото: Cameron Crook, Jens Bauer/UCI

Тверже алмаза.

Группа исследователей из США презентовала один из самых твердых материалов, который когда-либо создавали ученые. Открытие планируют использовать в авиаиндустрии, передает «Новое время».

Самым прочным материалом естественного происхождения является камень-алмаз, который в ограненном варианте называют бриллиантом.

Да, в лабораторных условиях ученые разрабатывали и более прочные материалы, вроде различных сплавов титана, некоторых химических соединений кремния и, наиболее прочного известного материала на сегодня, — графена (не считая пластмассовой частички конструктора Lego, конечно).

Однако, графен пока не широко распространен в промышленности из-за особенностей создания этой кристаллической структуры в форме треугольной решетки на основе однослойного атома углерода.

На днях ученые из США опубликовали исследование, согласно которому им удалось разработать материал гораздо прочнее алмаза, и который можно будет применять в авиастроении.

Как и в случае с графеном, структура этого материала также состоит из углеродных нанорешеток, но его создатели заявляют, что им удалось добиться одного из самых высоких показателей соотношения прочности к плотности, о котором когда-либо заявляли в любых других материалах.