Анджей Почобут: У Лукашенко есть брат-близнец 9 14.04.2020, 19:54

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Он тоже бывший председатель совхоза имени Ленина.

«Александр Григорьевич и его отрицание угрозы коронавируса не является чем-то уж совсем уникальным. Есть у него в этом плане брат-близнец. Зовут Эмомали. Ему 67 лет. Он бывший председатель совхоза имени Ленина, и тоже, как и Александр Григорьевич, начиная с 1994 года, бессменно трудится «президентом» одной маленькой, но гордой страны, написал Анджей Почобут.

О ком это я? Об Эмомали Рахмоне, президенте Таджикистана, Основателе Мира и Национального Единства-Лидере Нации.

Товарищ Эмомали подготовил всемирной пандемии жесточайший ответ.

Нет, в хоккей он не играет и чудодейственную силу трактора не рекламирует. Водка тоже у него не в почете. Но массовые празднования в Таджикистане продолжаются, в футбол по-прежнему играют. Неугомонный Эмомали, так же, как и его космический брат из совхоза «Городец», тоже ведет жесточайшую борьбу с паникой.

Дисциплина в Таджикистане покруче белорусской. Оно и понятно. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной».

Коронавирус? А его в Таджикистане нет. У соседей есть. У всех. И в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Казахстане. Кстати, Таджикистан, граничит и с Китаем. А вот в хозяйстве товарища Эмомали его нет.

Не, ну, честно, искали, проверяли, контролировали, но его нет.

В России таджики-гастарбайтеры болеют наравне со всеми, а в Таджикистане – нет.

Пневмония? Да, пневмония есть, люди умирают. Но это ж каждый год. Обычное дело. Сезон такой. А вот коронавируса в Таджикистане нет. И нечего себе голову дурить! Работать надо! Трудиться!

В стране много людей, которые искренне верят, что именно таджикский путь борьбы с эпидемией самый-самый. Так что не со Швецией сравнивайте Беларусь, а с Таджикистаном. Очень похоже».