Британские медики заявили об эффективности карантинных мер 4 14.04.2020, 20:14

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Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Власти страны поэтому не намерены в ближайшее время объявлять о смягчении карантинных мер.

Количество госпитализированных с COVID-19 в Великобритании начинает снижаться, что говорит об эффективности принятых карантинных мер, заявил на пресс-брифинге во вторник директор по медицинским вопросам Национальной службы здравоохранения Стивен Повис, передает ria.ru.

"Если вы посмотрите на график, вы увидите, что количество госпитализаций стало снижаться в Лондоне и на востоке Англии. Это признак того, что принятые меры работают", - сказал Повис.

За сутки количество госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось в Великобритании на 2%. В то же время количество смертей продолжает увеличиваться, и это продлится еще какое-то время, отметил Повис.

Власти страны поэтому не намерены в ближайшее время объявлять о смягчении карантинных мер. Напротив, как ожидается, в четверг будет объявлено о продлении карантина до 7 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.