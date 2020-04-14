«Так боятся за свои кормушки, а люди – как хотите, так и выживайте» 12 14.04.2020, 20:22

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Фото: «Белсат»

Ситуацию в Докшицах в других странах расценили бы как чрезвычайное происшествие.

7 апреля руководство поликлиники Докшицкой центральной районной больницы сообщило, что в городе обнаружили больных коронавирусной инфекцией. По словам местных жителей, за это время ситуация ухудшилась, однако ни медики, ни власти не делятся актуальной информацией о пандемии в районе, пишет «Белсат».

На улицах Докшиц прохожие теперь попадаются изредка. Идут главным образом в магазины и аптеки. Через неделю после обнаружения коронавируса жизнь в райцентре изменилась: большинство горожан старается лишний раз не выходить из дома, кто бывает в городе – пользуется масками.

Полупустые улицы Докшиц, большинство людей в масках. Фото: «Белсат»

Пенсионерка – тоже в маске – пытается обойти нас на расстоянии, но, узнав, что мы журналисты, останавливается:

«Люди стали сознательными: ни молодежи, ни детей в городе нет – все дома сидят. На дворе очень мало людей сейчас, а кто выходит – все в масках. Может, и не такой страшный вирус, но психологически тяжело, когда люди болеют, умирают. Двое мужчин, которых я знала, умерли. Школы до 20-го на каникулах. Моя дочь написала до конца апреля заявление, чтобы не водить детей. Но кто знает, может, дальше еще самый пик начнется».

Фото с сайта: belsat.eu

Женщина возмущена, что в городе не сообщают о точном количестве больных COVID-19, а вся информация, которой обладают люди, попадает к ним исключительно от знакомых в больнице. По словам женщины, власти совсем не контролируют ситуации:

«Так боятся за свои кормушки, а люди – как хотите, так и выживайте. Зашла в аптеку – парацетамола нет, нет перчаток. Что это такое?! ХХІ век! Просто все внутри колотится, дожились. При плохом Советском Союзе такого не было. Парацетамол всегда был и копеечным считался. Я еще понимаю, что таблетки нельзя на годы закупить, они срок имеют. Но перчатки? Они не имеют срока хранения, маски тоже. Вот так и живем. Что хотят, то и делают. Столько субботников в прошлом году проводили, деньги высчитывали, а где те деньги? Хотя бы обеспечили этим минимумом».

На одной из центральных улиц Докшиц мы встречаем мужчину среднего возраста, он также в маске и перчатках, в боковом кармане сумки – антисептик:

«Болеют люди. Говорили в телевизоре и в городе, чтобы ходили так – маска, перчатки, антисептик, чтобы держали дистанцию. Я придерживаюсь этого. Я уже не молод. Надо охранять себя, но не все это пока понимают. Как только этот вирус еще в Китае появился, я сразу знал, что так будет», – говорит мужчина.

Фото с сайта: belsat.eu

Официальной информации нет с начала апреля

Местные власти ситуацию в городе пока не комментируют. Первая официальная информация из больницы появилась 8 апреля в районной газете. Тогда сообщили, что в больнице на день 7 апреля были 85 человек с пневмонией, однако не уточнялось, у скольких больных обнаружили коронавирус. На фоне отсутствия достоверной информации от властей в городе появляются слухи, которые не всегда соответствуют действительности:

«У нас город маленький, все хорошо знают друг друга. Можно у многих знакомых спросить. Единственное, что если информация с разных сторон, то она потом обрастает слухами и новыми фактами. У нас тут один мужик умер от пневмонии, но пока он лежал в больнице, его местные уже раза три похоронить успели», – добавляет мужчина.

Фото с сайта: belsat.eu

Затронули слухи и местный костел, монахов которого некоторые горожане обвиняли в том, что те привезли болезнь из Ватикана. Однако эту информацию опровергает кустош Белорусской Кустодии ордена меньших братьев капуцинов Олег Шенда:

«Вообще в Докшицах ситуация неизвестная, возможно, кто-то говорит о том, что источник заражения – костел. Но что значит «костел»? Еще неизвестно, был ли в костеле вирус. Даже если вирус каким-то образом в костеле передавался, то откуда он туда попал? Может быть, что и кто-то из города его принес. Звучала информация, что кто-то из Ватикана привез, но в Ватикане давно никто не был. И даже просто за границей уже больше месяца никто не был. Последние недели – точно никто».

Сейчас монахи прихода остаются в изоляции и не общаются с прихожанами, однако двери костела в Докшицах по-прежнему открыты для верующих ежедневно.

Фото с сайта: belsat.eu

Больные пневмонией и коронавирусной инфекцией лежат в Докшицкой центральной районной больнице. Местный житель, Александр, сославшись на знакомых медиков, о положении в ней рассказывает следующее:

«Двое медработников сейчас лежат в тяжелом состоянии. Одна из них терапевт, пожилого возраста женщина. За день на прием приходит от 90 до 120 человек. Естественно, среди них есть и те, что просто панике поддаются. Но больных пневмонией уже около 130 человек минимум. Как сказала медсестра, кто попал на вентиляцию – считай, в одну сторону. Уже умерли 7 человек, но сколько из них были с коронавирусом, никто не знает».

Фото с сайта: belsat.eu

Люди боятся называть свои имена и не хотят, чтобы их фотографировали, однако нередко соглашаются на анонимный разговор:

«Умирают от пневмонии, но чем она вызвана – это вопрос. В больнице знакомые говорят, что есть коронавирус, некоторые подтверждены. Но медики сами не доверяют этим тестам. Так мне говорят медики. Пришло указание всем, у кого COVID-19, писать «пневмония». Сначала санстанция узнает о тестах, они говорят в райисполком, а райисполком уже решает, какую информацию подавать. То есть люди в больнице сами могут не знать», – говорит другой мужчина.

Докшицы, 13 апреля 2020 г. Фото: «Белсат»

В Докшицком районном центре гигиены и эпидемиологии комментировать ситуацию с коронавирусом в местной больнице отказались: «К сожалению, мы не можем прокомментировать ситуации, извините, у нас много работы, мы работаем неустанно. В ЦРБ обращайтесь». Главврач местной ЦРБ в течение дня не был доступен по рабочему телефону.

Информацию о положении в больнице подтверждают и волонтеры, которые помогают медикам в Докшицах:

«Центральная районная больница Докшиц уже давно практически переполнена. В ней остаются также в изоляции и врачи, обеспечивающие лечение пациентов с коронавирусом. Больница вся перепрофилирована, там все под пневмонией. Есть пациенты интубированные, на искусственной вентиляции легких, есть пациенты с подачей кислорода, в том числе и медперсонал болеет. В городе ситуация такая, которую в других странах расценили бы как ЧП», – говорит волонтер Ирина Третьякова, которая собирает средства на помощь медикам в Витебской области.