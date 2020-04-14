БелЖД вводит новую схему рассадки пассажиров в поездах 4 14.04.2020, 20:26

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Билеты будут продаваться с учетом социальной дистанции.

"Белорусская железная дорога" с 15 апреля вводит новую схему рассадки пассажиров в поездах с нумерованными местами. Продаваться они будут с учетом социальной дистанции.

Как сообщается на сайте БЖД, в купе будет не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в одном отсеке. Пассажирам, покупающим билеты по одному заказу, могут разрешить и 3, и 4 места в одном купе, если до этого в купе ни одного места не было продано.

В вагонах с сидячими местами (например, в поездах "Штадлер") билеты будут продаваться в зависимости от того, два или три места в ряду. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трёхместном — один пассажир у окна, второй — через место от него возле прохода (средний ряд остаётся свободным).

Эта мера временная и рекомендованная Минздравом в связи с распространением коронавируса. Действовать она будет по 29 апреля.

Новая схема рассадки будет применяться при покупке билетов как в железнодорожных кассах, так и через интернет. Если билеты были куплены до введения новой схемы, пассажиры будут занимать места в соответствии с купленными билетами.

Кстати, с 14 апреля продажа проездных документов в поезда, прицепные и беспересадочные вагоны межрегиональных линий формирования "Белорусской железной дороги" временно будет осуществляться не ранее, чем за 20 суток до отправления поезда.