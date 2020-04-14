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Госдума РФ перенесла День окончания Второй мировой войны

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  • 14.04.2020, 20:40
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Госдума РФ перенесла День окончания Второй мировой войны
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Дату перенесли на 3 сентября.

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году, передает ТАСС.

По действующему закону этот день считается памятной датой. Депутаты и сенаторы, разработавшие поправки, предложили считать его новым днем воинской славы.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

«Формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — сказано в пояснительной записке.

В правительстве России дали положительное заключение на внесение таких поправок.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.


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