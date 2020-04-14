Директор лунинецкого «Евроопта»: Ситуация очень сложная, больница заполнена, много пневмоний 4 14.04.2020, 21:09

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Иллюстрационное фото

Директор магазина до сих пор остается в больнице.

Женщина была госпитализирована только после того, как ее сестра привезла ее в Минск, и ей удалось пройти тест на коронавирус. Результат теста был положительным.

Директор лунинецкого «Евроопта» остается в 6-й больнице в Минске, и ей придется пройти повторное обследование на коронавирус.

«Мне уже лучше, будут делать контрольное КТ. 15-го будут делать тест. Выпишут меня только тогда, когда будут два отрицательных результата. Мы держимся, и вы держитесь», - рассказала «Радыё Свабода». «Люди страдают от этой инфекции, и в Лунинце, говорят, ситуация очень сложная, больница заполнена, много пневмоний и положительные анализы».

Наталья сказала, что ее мужа, у которого была диагностирована пневмония, первоначально доставили из Лунинца в больницу в Бресте. Там его поместили в реанимацию.

«На днях его привезли обратно в Лунинец. Его тест отрицательный. Дети все еще в Бресте. Родные были выписаны до выходных, они находятся дома в изоляции».

По словам Натальи, сотрудники магазина прошли два положительных теста, их доставили из больницы в Малотковичах (Пинский район) в больницу в Бресте.

«Они взяли тесты в Бресте, и они стали отрицательными. И сегодня третьи результаты оказались отрицательными, и они уже выписываются».